Avilés clausura un curso de tres sesiones para prevenir el acoso y el abuso en el ámbito deportivo
La formación, dirigida a entidades y profesionales del deporte, abordó las herramientas para prevenir, identificar y actuar ante situaciones de acoso, especialmente en menores
M. O.
El salón de actos del complejo deportivo Avilés acogió este lunes la tercera y última sesión del curso de protección al menor en el ámbito deportivo. Se presentó el servicio de psicoasesoría del Ayuntamiento de Avilés, la exposición de una guía rápida de actuación para prevenir y abordar situaciones de acoso en el deporte, así como una mesa redonda sobre casos cotidianos que afectan a las entidades deportivas. Concluyó con la entrega de diplomas al personal y clubes participantes y el acto de clausura.
Organizado para profesionales y personas vinculadas a este sector, el curso se desarrolló en tres sesiones con el objetivo de orientar a quienes trabajan en el deporte hacia una actuación adecuada. Asimismo, se busca fomentar la concienciación sobre problemáticas como el acoso y el abuso en este ámbito.
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