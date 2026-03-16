Avilés recibe a Willie Nile en su gira por el aniversario de su álbum "Streets of New York"

El vocalista y guitarrista Willie Nile llegó a Avilés este lunes con su gira por España para conmemorar el 20.º aniversario de su álbum "Streets of New York". Además, acompañado por músicos de la formación asturiana "Stormy Mondays", presentó su nuevo disco titulado "The great yellow light". Su concierto en Santacecilia, en la calle Galiana, es la quinta parada del tour, tras haber pasado por otras ciudades como Lugo, Bilbao o Piloña.