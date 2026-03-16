El cine del Niemeyer monta una cartelera de primera con películas premiadas en los "Oscar", Cannes y los "Globos de oro"

Domingo 5 de abril - 20.00 horas

La tarta del presidente (Irak, 2025)

Dirección: Hasand Hadi

Reparto: Baneen Ahmad Nayyef , Sajad Mohamad Qasem , Waheed Thabet Khreibat , Rahim AlHaj

Mientras la gente lucha a diario por sobrevivir bajo las sanciones en el Iraq de Sadam, Lamia, una niña de nueve años, debe usar su ingenio para reunir los ingredientes de la tarta obligatoria para celebrar el cumpleaños del presidente Sadam Husein o atenerse a las consecuencias: la cárcel o la muerte.

Jueves 23 de abril - 20.00

Arco (Francia, 2025)

Dirección: Ugo Bienvenu, Ugo Bienvenu y Félix De Givry

En el año 2075, Iris, una niña de 10 años, ve caer del cielo a un misterioso niño con un traje de arcoíris. Es Arco. Iris lo acogerá y lo ayudará por todos los medios posibles a volver a su hogar.

Domingo 26 de abril - 20.00

Frontera (España, 2025)

Dirección: Judith Collel

Reparto: Miki Esparbé, María Rodríguez Soto, Asier Etxeandia, Bruna Cusí, Kevin Janssens, Jordi Sánchez, Joren Seldeslachts, Ainet Jounou, Jael Borrás, Anna Franziska, Lauren Müller, Pepa López, Maria Molins.

1943. Franco ha bloqueado el paso de judíos que huyen de la represión nazi por Los Pirineos. En la aduana de un pueblo fronterizo, Manel Grau, un funcionario con un pasado republicano, decide contravenir las órdenes ayudado por Juliana, una vecina del pueblo, Jerôme, un pasador francés. Entre todos inician una cruzada para ayudar a huir a tantos judíos como sea posible. Es entonces cuando Manel se verá atrapado en una peligrosa odisea que despertará en él y en su mujer Mercé viejos fantasmas de la todavía reciente guerra civil española

Jueves 30 de abril - 20.00

Baja de paternidad (Alemania, 2025)

Dirección: Alissa Jung

Reparto: Luca Marinelli, Juli Grabenhenrich , Arturo Gabbriellini, Joy Falleti Cardillo

Leo es una adolescente de quince años que ha crecido en Alemania sin padre. Cuando descubre su identidad, se pone inmediatamente en marcha para localizarlo. Lo encuentra en un chiringuito de la costa del norte de Italia. El reencuentro deja a Paolo abrumado y en conflicto. Tras la repentina aparición de Leo en su vida, lucha por equilibrar su relación con ella y con la familia que tiene ahora. Al principio, Leo solo quiere respuestas, pero pronto empieza a desear formar parte de la vida de Paolo.

Jueves 7 de mayo - 20.00

No estás loca (España, 2025)

Dirección: María Bestar

Reparto: Eduard Fernández, Maxi Iglesias, Luis Tosar, Jordi Planas, Hovik Keuchkerian, Laura, Jennifer, Sheila, Enri, Itziar, Ruth, Blanca, Marga, Rosalía, “Elena”, Rosi, Paloma, Juana, Saloua, Salma, “Belen” Eliana, Silvia, “Leire”, “Elena P”, Irune, Nerea, Carmen, Cristina, Nanda, Michelle.

Un recorrido íntimo y colectivo por las historias de mujeres que han sufrido violencia vicaria en España. La pieza reúne más de cuarenta testimonios de mujeres, adolescentes y profesionales —jueces, psicólogos, periodistas, pediatras— que revelan cómo un sistema judicial falla de manera sistemática a la infancia. A través de sus testimonios, se desgrana un sistema judicial y social que no siempre acompaña ni protege, mostrando las fisuras que permiten que la violencia se perpetúe. La película es, al mismo tiempo, un grito de ayuda y un canto a la esperanza, un recordatorio de que aún queda mucho por hacer, pero también de que la fuerza y la unión de las víctimas y de quienes las acompañan puede impulsar un cambio necesario.

Jueves 14 de mayo - 20.00

Manas (Portugal, 2025)

Dirección: Marianna Brennand

Reparto: Rômulo Braga, Fátima Macedo, Jamilli Correa, Dira Paes, Emily Pantoja, Samira Eloá

Isla de Marajó, selva amazónica. Marcielle vive a orillas del río con su padre, su madre y sus tres hermanos. Impulsada por las palabras de su madre, idolatra a su hermana mayor, que supuestamente escapó de su realidad "encontrando un buen hombre" en las barcazas que surcan la región. A medida que Tielle madura, sus visiones idealizadas se hacen añicos, dejándola atrapada entre dos entornos abusivos. Cada vez más preocupada por su hermana pequeña y por el sombrío futuro que vislumbra, decide enfrentarse al sistema opresivo que controla a su familia y a las mujeres de su comunidad.

Domingo 17 de mayo - 20.00

Breve historia de una familia (Dinamarca, 2024)

Dirección: Lin Jianjie

Reparto: Zu Feng, Ke-Yu Guo, Xilun Sun, Muran Lin

Los padres de Wei descubren que Shuo, un tranquilo y enigmático amigo del instituto de su hijo, proviene de un entorno problemático y deciden integrarle poco a poco en la familia. Pero un trágico y repentino suceso, va a hacer que viejas heridas y secretos no contados salgan a la luz, dando un giro inesperado para todos los miembros de la familia

Jueves 21 de mayo - 20.00

La tierra de Amira (España, 2024)

Dirección: Roberto Jiménez Y Rodrigo Martín , Pedro García Ríos

Reparto: Mina El Hammani, Manuel Morón, Pilar Gómez, Jorge de Juan, Joaquín Núñez

Justino es un viudo que vive apartado del mundo en una extensa y solitaria finca en la que solo cultiva un pequeño huerto. Amira es una de tantas temporeras ilegales marroquíes que buscan en España un futuro mejor. Una noche que Justino baja al pueblo a vender sus tomates, la atropella accidentalmente. Los daños no son graves, pero ella pierde toda posibilidad de trabajar, por lo que él, obligado por su hermana Araceli, le ofrece su casa hasta que se recupere. Ella acepta por pura necesidad, con el riesgo que conlleva enfrentar dos mundos antagónicos, abismados por la edad, el sexo, la cultura o la religión.

Jueves 28 de mayo - 20.00

El extranjero (Francia, 2025)

Dirección: François Ozon y Philippe Piazzo

Reparto: Denis Lavant, Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin

Argelia, años 30. El apático francés Meursault muestra una total indiferencia ante la vida por resultarle absurda e inabordable, por lo que se siente un extranjero en su propio entorno. Adaptación de la novela de Camus "El extranjero".

Domingo 31 de mayo - 20.00

Un poeta (Colombia, 2025)

Dirección: Simon Mesa Soto

Reparto: Ubeimar Rios, Guillermo Cardona, Humberto Restrepo

La obsesión de Óscar Restrepo por la poesía no le ha reportado ninguna gloria. Envejecido y errático, ha sucumbido al tópico del poeta en la sombra. Conocer a Yurlady, una adolescente de origen humilde, y ayudarla a cultivar su talento trae algo de luz a sus días, pero arrastrarla al mundo de la poesía quizá no sea el camino.

Jueves 4 de junio - 20.00

La chica del coro (Eslovenia, 2025)

Dirección: Urška Djukić, Maria Bohr

Reparto: Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Sasa Tabakovic, Natasa Burger, Staša Popović

Lucía, una joven introvertida de 16 años, se une al coro femenino de su colegio católico, donde entabla amistad con Ana-María, una popular y coqueta alumna de tercer curso. Durante un retiro de fin de semana en un remoto convento rural para ensayos intensivos, la creciente fascinación de Lucía por un restaurador de ojos oscuros empieza a tensar su vínculo con Ana-María y el resto del coro. En medio de un entorno desconocido y de su incipiente sexualidad, Lucía se cuestiona sus creencias y valores. A medida que surgen estos nuevos deseos, amenazan con romper no sólo sus relaciones, sino también la armonía del coro

Domingo 14 de junio - 20.00

Hasta la montaña (Francia, Canadá, 2025)

Dirección: Sophie Deraspe y Mathyas Lefebure

Reparto: Félix-Antoine Duval, Solène Rigot, Guilaine Londez, Michel Benizri, David Ayala, Véronique Ruggia Saura, y Younès Boucif

Mathyas, un joven publicista de Montreal, decide dejarlo todo y empezar desde cero en los Alpes franceses, donde sueña con reconectar con la naturaleza y convertirse en pastor. Pero el mundo del pastoreo no es tan idílico como imaginaba: exige esfuerzo, constancia y una transformación profunda. Cuando Élise, una funcionaria que también ha abandonado su rutina urbana, llega para acompañarle, juntos emprenden un viaje custodiando un rebaño de ovejas a través de las montañas. En medio del paisaje majestuoso y la dureza del camino, nacerá entre ellos una nueva forma de vida.

Jueves 18 de junio - 20.00

El agente secreto (Brasil, 2025)

Dirección: Kleber Mendonça Filho

Reparto: Wagner Moura, Gabriel Leone, Udo Kier, Maria Fernanda, Hermila Guedes, Alice Carvalho

Brasil, 1977. Marcelo, un experto en tecnología de 40 años con un pasado misterioso, está huyendo. Llega a Recife durante el carnaval con la esperanza de reencontrarse con su hijo, pero pronto se da cuenta de que la ciudad está lejos de ser el refugio que busca.

Domingo 21 de junio - 20.00

Qui som (España, 2025)

Dirección: Salvador Sunyer y Lola Mayo

Reparto: Blaï Mateu, Camille Decourtye, Oriol Pla, Taïs Mateu Decourtye y Rita Mateu Decourtye

Blaï (43) y Camille (43), que forman una pareja artística y sentimental, se han ganado la admiración de la escena europea gracias a los inclasificables espectáculos de su compañía de circo, Baro d’evel. Cuando el Festival de Avignon, uno de los más importantes del mundo, les encarga una nueva obra, la pareja siente la necesidad de encontrar un sentido renovado a su existencia como artistas, pareja y padres para dar respuestas renovadas a las preocupaciones y miedos que nos atenazan.

Jueves 25 de junio - 20.00

Popel (España, 2025)

Dirección: Oier Plaza y Garazi Velasco

Reparto: Antón Gandarias, Unai Eguia, Eva Suchá, Pavel Palecek, Julius Mlcoch, Ales Kýr, Antonio Medina, Antonio Garrido Clemente, Henry Moner, Renée Collard, Colette Martin, Frédéric Martin, Robert Uranga, Cristelle Uranga, JeanFrançois Naizot, Jörg Skriebeleit, Annabelle Lienhart.

Tras leer la novela "El Impostor", el profesor Unai Eguía inicia una investigación para desvelar qué ocurrió con Enric Moner, republicano catalán deportado a los campos nazis. Al mismo tiempo, Antón Gandarias investiga a su tío Anjel Lekuona, capturado por la Gestapo en el exilio. Sus caminos se cruzan y sus pesquisas los llevan a Praga, donde descubren la increíble historia de František Suchý y su hijo, quienes arriesgaron sus vidas para salvar las cenizas de 2.000 víctimas del nazismo.