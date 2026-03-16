Los Colegios Juan Pablo II impulsan una nueva etapa educativa en Avilés

Elegir colegio es una de las decisiones más importantes para cualquier familia. No se trata solo de encontrar un buen nivel académico, sino también un lugar donde los hijos puedan crecer como personas, desarrollar su talento y descubrir quiénes son y quiénes quieren llegar a ser.

Con esta premisa como punto de partida, los Colegios Juan Pablo II en Asturias iniciaron en 2023 una nueva etapa educativa marcada por la renovación pedagógica, la mejora de la gestión y el fortalecimiento de su identidad de la mano de la Fundación Educatio Servanda.

En el entorno de Avilés, este proyecto se concreta en tres centros concertados que trabajan coordinados para ofrecer a las familias un itinerario educativo completo: la Escuela Infantil Juan Pablo II – Sagrada Familia, situada en Corvera de Asturias, y los colegios Juan Pablo II – San Nicolás de Bari y Juan Pablo II – Santo Tomás, ambos en Avilés.

Tres centros diferentes, pero un mismo proyecto educativo que acompaña a los alumnos a lo largo de todas las etapas de su crecimiento.

Un proyecto educativo que crece con los alumnos

Uno de los aspectos más valorados por las familias es la continuidad educativa que ofrecen estos centros.

Desde los primeros años en la Escuela Infantil Juan Pablo II – Sagrada Familia hasta Primaria y Secundaria en los colegios de Avilés, los alumnos pueden recorrer todas las etapas educativas dentro de un mismo proyecto pedagógico. Esta continuidad permite acompañar de forma coherente el desarrollo personal y académico de cada alumno.

Aunque cada centro mantiene su propia identidad, todos comparten una misma visión educativa: tradición, excelencia académica y formación integral del alumno.

Educar personas, no solo estudiantes

En los Colegios Juan Pablo II la educación va más allá de las asignaturas. El proyecto educativo busca desarrollar todas las dimensiones de la persona: intelectual, humana, social y espiritual.

La formación en virtudes, la responsabilidad personal y el compromiso con el bien común forman parte de la vida cotidiana en las aulas.

Por ello, la educación personalizada es uno de los rasgos más característicos del modelo educativo. Cada alumno es único, con sus talentos, ritmos de aprendizaje y necesidades, y el acompañamiento cercano del profesorado permite detectar dificultades, potenciar capacidades y orientar su desarrollo.

Aprender también a estudiar

En esta nueva etapa se ha reforzado también el acompañamiento académico.

Los centros han incorporado el método MDE360, un sistema que ayuda a los alumnos a adquirir hábitos de estudio eficaces, mejorar su organización personal y afrontar los retos académicos con mayor seguridad.

Un alumno del centro / Cedida a LNE

Este método no solo busca mejorar los resultados escolares, sino enseñar a los alumnos a estudiar, organizar su tiempo y confiar en sus propias capacidades.

Un fuerte impulso al aprendizaje del inglés

El aprendizaje del inglés es otro de los pilares del proyecto educativo.

Los centros desarrollan el Oxford Excellence Programme, orientado a mejorar la competencia lingüística mediante una práctica más intensa del idioma.

Entre las iniciativas más valoradas destaca la presencia de auxiliares de conversación nativos que trabajan en el aula y facilitan una práctica más natural del inglés.

Cuidar especialmente los primeros años

Los primeros años de vida son clave en el desarrollo de cualquier niño, por lo que la etapa de Educación Infantil recibe una atención especial.

En la Escuela Infantil Juan Pablo II – Sagrada Familia se ha reforzado especialmente el trabajo en psicomotricidad, fundamental para el desarrollo equilibrado de las capacidades motrices, cognitivas y emocionales.

Alumno del centro durante una clase / Cedida a LNE

Al mismo tiempo, los centros mantienen una relación cercana con las familias.

Una educación con raíces

Los Colegios Juan Pablo II son centros de ideario católico, por lo que la formación espiritual forma parte natural de su propuesta educativa.

Las celebraciones litúrgicas, los momentos de oración y diversas actividades formativas ayudan a los alumnos a descubrir el valor de la fe y su dimensión comunitaria. En esta labor pastoral los centros cuentan con la Capellanía y con la colaboración de las Siervas del Hogar de la Madre.

Una educación pensada para las familias de hoy

Todo ello configura un proyecto educativo que busca responder a las necesidades reales de las familias actuales: un modelo que combina exigencia académica, atención personalizada, excelencia pedagógica y formación en valores.

Alumnado del colergio en un momento de la clase / Cedida a LNE

Con esta nueva etapa impulsada por la Fundación Educatio Servanda, los Colegios Juan Pablo II de Avilés y Corvera consolidan su propuesta educativa como una opción de referencia. Porque educar, en definitiva, es mucho más que enseñar materias. Es acompañar a cada alumno en la aventura de la vida y ayudarle a convertirse en la mejor versión de sí mismo.