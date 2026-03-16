El conflicto de los estibadores avilesinos llega al Principado: "Es intolerable que el Puerto se niegue a mediar"

“Es intolerable que la Autoridad Portuaria se niegue a mediar en la disolución de un centro que garantiza el equilibrio y la formación de los trabajadores”. Con estas palabras se refirió la diputada de Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, al conflicto laboral de los estibadores avilesinos, en huelga desde el mes pasado para evitar el cierre del Centro Portuario de Empleo (CPE), la "bolsa" de trabajo a través de la que son contratados por las consignatarias. Campomanes hizo esta aseveración este lunes, en una comparecencia en la que también anunció que su grupo parlamentario defenderá este miércoles en el Pleno de la Junta una proposición no de ley para mostrar su rechazo al cierre del CPE.

Campomanes subrayó la importancia estratégica del Puerto y el papel esencial de los trabajadores de la estiba en su funcionamiento. “Queremos contar con el apoyo de los demás partidos políticos, en primer lugar para manifestar el apoyo a estos trabajadores que llevan ya unas semanas en huelga, también para oponernos al cierre del centro de empleo portuario de Avilés y también para exigir, instar al consejo de gobierno que inste a su vez al centro, a la autoridad portuaria a que medie”, explicó.

Campomanes señaló que el Centro Portuario de Empleo "es una pieza clave en la organización del trabajo en el puerto, ya que permite distribuir a los estibadores en función de la actividad y garantizar su ocupación efectiva". Y también alertó de que su desaparición podría mermar "la estabilidad laboral y el funcionamiento logístico de la instalación", tal y como defienden los propios trabajadores.

“Lo que nos parece intolerable es que en una actividad estratégica, que además genera muchos recursos económicos para la comunidad del Principado de Asturias y que lo que son esenciales sus trabajadores y sus reivindicaciones, y además es también una infraestructura de dominio público, porque recordar que los puertos del Estado son infraestructuras públicas, pues lo que nos parece intolerable es que la autoridad portuaria se niegue a mediar”, expresó Campomanes.

La diputada también vinculó el conflicto con el proceso de liberalización del sector portuario. Según indicó, la desaparición del CPE podría provocar una fragmentación de la plantilla entre las diferentes empresas que operan en el puerto y una mayor precarización de las condiciones laborales. “Esto también es consecuencia del proceso de liberalización y de privatización de los puertos del Estado, que al final permite que las empresas que obtienen beneficios campen a sus anchas por una instalación que definitivamente es pública”, afirmó.

Agradecimiento de los estibadores

El portavoz de los estibadores, Manuel Pravia, agradeció el apoyo parlamentario y denunció "la incoherencia de la patronal en Asturias". “Lo que no vamos a atender es a caprichos de determinadas empresas que en Avilés deciden cerrar el centro portuario de empleo y en Gijón no”, sentenció.

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Pravia criticó que la liquidación del centro busca "secuestrar" a los trabajadores y generar monopolios: “Las empresas puedan campar a sus anchas menoscabando derechos condiciones y representaciones sindicales a su antojo”. Según el representante sindical, la única vía para desconvocar la huelga es “paralizar el proceso de liquidación para buscar un modelo que al puerto de Avilés sea beneficioso para ambas partes siempre contando con el centro portuario de empleo”.