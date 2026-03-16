La crisis de los carburantes también pasa factura a los vendedores del mercado de Avilés: "Si la cosa sigue así, tendremos que subir los precios"

"Nosotros nos encargamos de cuidar al pequeño cliente, pero es el proveedor mayorista el que después no nos cuida a nosotros". La inestabilidad actual en los mercados, con una importante subida en los precios de los combustibles desde el inicio de la guerra de Irán, plantea una situación complicada a los vendedores ambulantes que todos los lunes se reúnen en la plaza de los Hermanos Orbón. Lourdes Ramos, quien coloca su puesto de encurtidos, cuenta que "cada vez que vamos a rellenar el depósito del coche nos llevamos un susto".

José Antonio Carballo y Lourdes Ramos. / Mario Canteli / LNE

"Subir los precios es algo que nos tendremos que plantear más adelante si la cosa sigue así", explica Ramos, de una situación que, señala, conlleva otro problema aún más grave: "Que la gente no va a comprar aquí si los productos se han encarecido". Y aunque no sería la primera vez que el mercadillo sufre los efectos de la inflación, la vendedora ambulante sí opina que la administración podría echar un cable ante la coyuntura actual: "Faltan ayudas para el transporte. Solo tenemos derecho al pataleo".

Trini Aparición y José Antonio Sánchez. / Mario Canteli / LNE

Carmen García vende frutas y verduras en el mercado de los lunes. "Llevamos un poco regular la subida de carburantes, porque nos cuesta mucho pagarlo", sostiene la zabarcera, en cuyo negocio los precios fluctúan en función de la producción: "Si sube la producción por buen tiempo, sale más barato; y viceversa". Ella es un de las muchas vendedoras que piensa en tocar los precios: "Aunque de momento no lo hemos hecho, es algo que estamos contemplando".

Josefina Chacó y Mario Rodero viendo un puesto del mercado. / Mario Canteli / LNE

Raquel Fernández se daba un paseo este lunes por la mañana por los puestos de Hermanos Orbón. "Sí que se nota muchísimo la subida de los precios de la gasolina, sobre todo si los sueldos se mantienen igual que estaban", dice. Y es que "comprar unos calcetines en otras tiendas antes eran 3 euros, ahora sube a 6 euros" y, por eso, "vengo a comprar aquí ropa interior, además de que es otra forma de apoyar al comercio local", explica.

Mario Rodero y Josefina Chacó no frecuentan mucho el mercado, pero creen que "subirán el precio si no les queda otra, de una semana para otra las cosas pueden cambiar", explica Rodero. Por su parte, Chacó aclara que "nosotros compramos más en el comercio local de alrededor de nuestras casas, pero ahí también se está notando esta subida".

Raquel Fernández en un puesto del mercado. / Mario Canteli / LNE

"Nosotros, los que estamos a pie de calle, somos los últimos tontos y los de ahí arriba se aprovechan. Hay alguien que está ganando mucho dinero a nuestra costa", añade José Antonio Carballo, vendedor ambulante de ropa. "La subida de precios se nota en todo, pero nosotros no podemos dejar de venir a trabajar porque ahora el gasóleo vale más", razón, al tiempo que pone un ejemplo de cómo les está tocando el bolsillo la subida de los carburantes: "Antes rellenar el depósito valía 80 euros, y ahora 120 euros. Y pese a ello, mantenemos nuestros precios. Aunque ganamos menos, no podemos subirlos, porque la competencia no nos lo permite".