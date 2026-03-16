El Gobierno Central pondrá 120 millones de euros para construir un horno en León como el que necesita Saint-Gobain en Avilés

Han tardado casi un lustro, pero finalmente la espera ha merecido la pena. La empresa TVITEC Float Glass S. L., que está en Cubillos del Sil, en la comarca leonesa del Bierzo, contará con ayuda pública millonaria en forma de crédito –120 millones de euros– para hacer un horno float semejante al que Saint-Gobain quiere para Avilés y no termina de formalizar, a pesar de que ha reconocido de manera oficial que ha presentado candidatura al respecto a los fondos PERTE, o sea, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica de descarbonización.

Esta semana pasada –en plena campaña electoral autonómica de Castilla y León– el presidente de la Diputación de León, el socialista Gerardo Álvarez Courel, mostró su «felicidad» por la concesión del crédito a la vidriera fundada por Javier Prado Ovalle: «Es una celebración de toda la sociedad berciana y de toda la sociedad leonesa que sea una realidad», señaló el político (es de Bembibre).

Los 120 millones que llegarán a TVITEC lo harán en forma de crédito del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), un dinero que gestiona la empresa Sepides, que es la inmobiliaria pública que ha puesto a la venta los suelos liberados en las antiguas baterías y la que vendió al Centro Niemeyer el aparcamiento del complejo cultural.

El horno float que quiere TVITEC costará 185 millones, con la ayuda de Sepides, la cifra que la compañía va a tener que poner sobre la mesa serán 65 millones.«Lo más destacado es que esta iniciativa va a suponer 250 empleos directos y cerca de 1.000 indirectos», recalcó el leonés.

El FAIIP, según indica el Ministerio de Industria en su propia web, presta «apoyo financiero retornable para promover inversiones de carácter industrial que contribuyan a favorecer el desarrollo, la competitividad y las capacidades industriales del sector industrial en nuestro país». El fondo está dotado con 1.927 millones.

Este pasado octubre, Borja Sánchez, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo de Asturias dijo en la Junta General que la inversión que Saint-Gobain tiene previsto hacer para construir el nuevo horno-float en Avilés «se sitúa entre unos 120 y 140 millones de euros en total». Y dijo más: «Nuestra principal preocupación es evitar retrasos que, sobre todo, puedan comprometer los plazos de entrada de funcionamiento del nuevo horno». En este punto –el de la celeridad del proyecto– Álvarez Courel coincidió con Sánchez: «Espero que la puesta en marcha de esta infraestructura sea lo más rápido posible, porque eso va a repercutir en la economía de la comarca y de la provincia».

En octubre de 2022 la exvicepresidenta y exministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Reyes Maroto, su excompañera en el Gobierno de Pedro Sánchez,firmaron en Cubillos del Sil –la localidad en la que se encuentra TVITEC– el acuerdo de intenciones para desarrollar un proyecto industrial de carácter tractor en el marco de una transición justa para El Bierzo, junto con la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos de Cubillos del Sil y Ponferrada, la Diputación de León, Endesa, Enagás y la compañía de Prado.

Financiación

Sepides reconoce oficialmente que el dinero que aportará a TVITEC «impulsará la construcción del primer horno de vidrio flotado del grupo en El Bierzo, un proyecto estratégico que reforzará la capacidad industrial y tecnológica de la compañía en el sector del vidrio».

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La puesta en marcha de este horno –a 200 kilómetros de Avilés– vuelve a generar preguntas entre los trabajadores de La Maruca, que aún no han conseguido una afirmación contundente sobre aquello que Saint-Gobain quiere hacer en Asturias. n