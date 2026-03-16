La inmortalizada historia del Hospital Universitario San Agustín de Avilés, en 52 fotos
El centro hospitalario San Agustín de Avilés celebra su aniversario con una exposición que incluye fotografías de las primeras promociones y las obras de ampliación, entre otros momentos clave
Los 50 años de historia del Hospital Universitario San Agustín de Avilés han sido inmortalizados en miles de fotografías. Desde este lunes, el vestíbulo del edificio de consultas externas del centro hospitalario de cabecera del área sanitaria III acoge una exposición con 52 imágenes en las que se repasan algunos de los hitos más importantes de este medio siglo.
Las 52 imágenes, tal y como explican desde la consejería de Salud, forman parte del archivo histórico del hospital, de medios de comunicación y del fondo de Nardo Villaboy. La muestra está encabezada por una imagen tomada este mismo año: una vista aérea de la plantilla del hospital formando el acrónimo HUSA. En otras imágenes se ve las primeras promociones de trabajadores, el edificio recién inaugurado o las obras de la ampliación donde, precisamente, está instalada la muestra.
La próxima actividad relacionada con los actos del 50 aniversario del San Agustín se celebrará este jueves, 19 de marzo, a las 13.30 horas. Será el primer encuentro científico de especialidades quirúrgicas, en el que participarán Guillermo Carreño, Susana Iglesias, Martín Rayo y María Vega. La charla, que se celebrará en el salón de actos del HUSA, será moderada por Juan J. Barbón.
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