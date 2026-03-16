Jorge Carrillo, hijo del mítico líder del PCE, presenta "Luchadoras" en la Casa de Cultura

“Este viernes a las 18.00 horas tendremos en la sala polivalente de la Casa de Cultura la presentación de un libro -“Luchadoras”- de Jorge Carrillo”, anunció Manuel Campa, el concejal de Desarrollo de Ciudad de Avilés. “Charlaremos el propio Carrillo, yo y otro Jorge, Jorge Suárez, antiguo concejal de esta ciudad, sobre memoria democrática, sobre lucha, sobre mujeres con vivencias duras en eventos muy importantes que marcan la historia del siglo XX, el siglo pasado en España”, añadió.

“El eje central de ‘Luchadoras’ es la historia de la abuela de Jorge Carrillo, que nació en una aldea al lado de Aguasmestas, en Somiedo. Se trata de la historia de una mujer que tuvo que servir a un pequeño cacique que la violó reiteradamente y cuando quedó embarazada, su familia la rechazó. Tuvo que buscarse la vida y marchar a Madrid, porque no quiso abortar. Sin embargo, tratándose de Jorge Carrillo, hay una parte importante del libro que la inunda su propio padre, Santiago Carrillo, un personaje inabordable”, explicó el edil.

Noticias relacionadas

Suárez recordó que Carrillo, el histórico secretario general del PCE, había nacido en Gijón en 1915, pero “vivió en la carretera de Oviedo, en Rivero. Fue a la escuela, aquí en la calle Rivero. En las memorias, el propio Santiago Carrillo explica que tiene una querencia por Avilés muy importante porque vivió parte de su infancia en Avilés y realmente la recuerda con mucha nostalgia”, destacó el exconcejal Suárez.