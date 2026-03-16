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Multitudinaria soledad de Víctor Manuel en el Niemeyer

En imágenes: Así fue el concierto de Víctor Manuel en Avilés

En imágenes: Así fue el concierto de Víctor Manuel en Avilés

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En imágenes: Así fue el concierto de Víctor Manuel en Avilés / Miki López

Víctor Manuel hizo parada este domingo en el Niemeyer con su nueva gira "Solo a solas conmigo". Como ya hiciese una noche antes en Gijón, el mierense interpretó temas de su nuevo álbum, y también algunos de sus clásicos, entre los que no faltó su célebre "Asturias".

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