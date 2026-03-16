Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

La oferta del Puerto por Baterías llega este martes al Consejo de Administración

La Autoridad Portuaria adjudicará la construcción de una planta de fertilizantes a Fertinagro Biotech y la rehabilitación del Faro de Avilés

Suelo liberado de Baterías de Avilés.

Suelo liberado de Baterías de Avilés. / Mara Villamuza

S. F.

Avilés

Los miembros del consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés van a conocer este martes de manera oficial y de primera mano la intención que tiene la institución que preside Santiago Rodríguez Vega de hacerse con los suelos liberados de las antiguas Baterías de coque de Avilés.

Hace unos días la inmobiliaria pública Sepides inició el proceso para recabar manifestaciones de interés empresarial y evaluar la demanda y posible comercialización de los terrenos de la coquería de Avilés. Es decir, que ha levantado la persiana para que los distintos posibles clientes presenten sus correspondientes ofertas.

El Puerto de Avilés tiene la suya propia -no lo ha desvelado-: tiene que ver con la tasación que ha determinado la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P., S.A. (Segipsa). Es decir, la oferta del Puerto por las 33 hectáreas que salen del derribo de Baterías tendrá como base la tasación oficial.

El consejo de Administración de este mes aprobará también el Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Avilés (2030-40). Este plan busca potenciar la actividad logística e industrial de los muelles de una manera eficiente e innovadora. Este proyecto se sustenta sobre el plan de expansión que el Puerto había presentado en 2022.

Noticias relacionadas

Además, los miembros el consejo de Administración abordará la concesión a la empresa Fertinagro Biotech de una parcela en el playón de Raíces para la construcción de su nueva planta de fertilizantes tecnológicos y sostenibles. Por otro lado, el consejo también prevé adjudicar las obras de conservación y rehabilitación del Faro de Avilés a la empresa ASCH Infraestructuras y Servicios, por un importe de 1.549.653 euros. La Autoridad Portuaria prevé restaurar la valla, se intervendrá en la señal marítima y se recuperará y reordenarán los espacios en la antigua vivienda del farero. El edificio anexo se reformará también “para convertirlo en un espacio polivalente de actividades abiertas al público y de servicio del conjunto”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
  2. El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
  3. Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa 'top' y a concurso por 35.715 euros al año
  4. El Puerto de Avilés, el gran 'beneficiado' por la avería del horno de Arcelor: las importaciones de slabs ayudan a compensar la crisis de los eólicos
  5. Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: 'El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno
  6. Multitudinaria soledad de Víctor Manuel en el Niemeyer
  7. Así está el plan para construir 55 pisos nuevos, un parking y una plaza a escasos metros del ayuntamiento de Avilés
  8. En las entrañas del 'Duque de Ahumada', el 'súperbarco' atracado en Avilés con el que la Guardia Civil lucha contra el narcotráfico

Avilés recibe a Willie Nile en su gira por el aniversario de su álbum "Streets of New York"

Avilés recibe a Willie Nile en su gira por el aniversario de su álbum "Streets of New York"

El conflicto de los estibadores avilesinos llega al Principado: "Es intolerable que el Puerto se niegue a mediar"

El conflicto de los estibadores avilesinos llega al Principado: "Es intolerable que el Puerto se niegue a mediar"

El PSOE tilda de "irresponsable" al PP por rechazar una mesa local de Vivienda en Castrillón

El PSOE tilda de "irresponsable" al PP por rechazar una mesa local de Vivienda en Castrillón

Jorge Carrillo, hijo del mítico líder del PCE, presenta "Luchadoras" en la Casa de Cultura

Jorge Carrillo, hijo del mítico líder del PCE, presenta "Luchadoras" en la Casa de Cultura

La playa de Los Quebrantos, en Soto del Barco, llena de restos de madera, troncos y residuos de todo tipo que arrastró el mar

La playa de Los Quebrantos, en Soto del Barco, llena de restos de madera, troncos y residuos de todo tipo que arrastró el mar

La oferta del Puerto por Baterías llega este martes al Consejo de Administración

La oferta del Puerto por Baterías llega este martes al Consejo de Administración

Nueva residencia para mayores en Corvera: ocho módulos, capacidad para 120 personas y todos los plazos que marca el Principado

Nueva residencia para mayores en Corvera: ocho módulos, capacidad para 120 personas y todos los plazos que marca el Principado

El Ayuntamiento de Corvera recuperará las antiguas escuelas de Bango para uso comunitario y evitar su deterioro

El Ayuntamiento de Corvera recuperará las antiguas escuelas de Bango para uso comunitario y evitar su deterioro
Tracking Pixel Contents