La oferta del Puerto por Baterías llega este martes al Consejo de Administración

Los miembros del consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés van a conocer este martes de manera oficial y de primera mano la intención que tiene la institución que preside Santiago Rodríguez Vega de hacerse con los suelos liberados de las antiguas Baterías de coque de Avilés.

Hace unos días la inmobiliaria pública Sepides inició el proceso para recabar manifestaciones de interés empresarial y evaluar la demanda y posible comercialización de los terrenos de la coquería de Avilés. Es decir, que ha levantado la persiana para que los distintos posibles clientes presenten sus correspondientes ofertas.

El Puerto de Avilés tiene la suya propia -no lo ha desvelado-: tiene que ver con la tasación que ha determinado la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P., S.A. (Segipsa). Es decir, la oferta del Puerto por las 33 hectáreas que salen del derribo de Baterías tendrá como base la tasación oficial.

El consejo de Administración de este mes aprobará también el Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Avilés (2030-40). Este plan busca potenciar la actividad logística e industrial de los muelles de una manera eficiente e innovadora. Este proyecto se sustenta sobre el plan de expansión que el Puerto había presentado en 2022.

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Además, los miembros el consejo de Administración abordará la concesión a la empresa Fertinagro Biotech de una parcela en el playón de Raíces para la construcción de su nueva planta de fertilizantes tecnológicos y sostenibles. Por otro lado, el consejo también prevé adjudicar las obras de conservación y rehabilitación del Faro de Avilés a la empresa ASCH Infraestructuras y Servicios, por un importe de 1.549.653 euros. La Autoridad Portuaria prevé restaurar la valla, se intervendrá en la señal marítima y se recuperará y reordenarán los espacios en la antigua vivienda del farero. El edificio anexo se reformará también “para convertirlo en un espacio polivalente de actividades abiertas al público y de servicio del conjunto”.