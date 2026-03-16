Así está el plan para construir 55 pisos nuevos, un parking y una plaza a escasos metros del ayuntamiento de Avilés

Cincuenta y cinco viviendas a precio asequible en pleno casco histórico, con vistas al Niemeyer y a la ría, con un aparcamientos subterráneo de 93 plazas, una plaza pública, un espacio para contemplar la muralla avilesina… Esta descripción, que suena a utopía en tiempos de la que parece ser una nueva burbuja inmobiliaria, alberga la esperanza de convertirse en realidad. Se trata del proyecto La Muralla-Los Alas, un plan urbanístico que el Ayuntamiento lleva tramitando desde 2022 y que este año apunta a superar uno de los trámites administrativos clave para su despegue: finiquitar la reparcelación de los solares, que será el paso previo a que pueda iniciarse la urbanización y construcción de los bloques.

El plan La Muralla-Los Alas se divide en dos partes. Una primera, que afecta a una superficie de 436,95 metros cuadrados, que se corresponden con la esquina de la calle La Muralla y El Muelle, el lugar en el que el año pasado se dejó al descubierto la fortificación medieval de la villa. Aquí, una vez ejecutadas las demoliciones y la primera fase que ha permitido dejar al aire la defensa de la villa, la tramitación municipal se encuentra en este punto: ya se ha contratado la redacción del proyecto del centro de interpretación de la muralla y de la redacción de la urbanización de esa zona de la calle, para la que se piensa en una edificación mínima, la apertura de un paso por el solar de La Muralla, 40 (junto al restaurante Sal de Vinos) y la excavación de «trincheras» para hacer visibles los restos de la fortificación que se encuentran bajo el nivel de la calle. Posteriormente, el objetivo es contratar el proyecto de restauración de la muralla –limpieza, consolidación, restauración de la fortificación y del adarve…–, un trabajo que requiere un proyecto específico de restauración con sus memorias finales.

La segunda, afecta a un área de 3.892,35 metros cuadrados, la que delimitan las calles La Muralla, Los Alas, Jovellanos y Los Alfolíes. En esta manzana, hoy en un estado totalmente ruinoso, está previsto que se construyan 55 nuevas viviendas, un parking subterráneo, una plaza pública… Este plan lleva en marcha desde 2022, y desde entonces se está completando una laboriosa labor administrativa. Por ahora, se ha efectuado el estudio ambiental estratégico simplificado y el estudio de detalle. También se ha terminado el proyecto de reparcelación, que el Ayuntamiento ha enviado al Registro de la Propiedad. Una vez dé luz verde a la tramitación, este paso se someterá a información pública antes de poder ser aprobado definitivamente. Se espera que este procedimiento, indispensable para que puedan comenzar las obras de urbanización y construcción, pueda concluir a lo largo de este 2026.

¿Qué vendrá luego? Aquí los propietarios de los terrenos son tres: el Ayuntamiento de Avilés, la empresa municipal Ruasa y el Principado. Se da por hecho que las dos primeras remarán siempre en la misma dirección. Y en el gobierno local nada hace pensar que las circunstancias con la administración autonómica vayan a ser diferentes.

¿Y cómo se va a transformar todo este espacio? Fundamentalmente se demolerán todas las viviendas y se construirán nuevos bloques con entre dos y cinco alturas. Habrá algunas singularidades, como que en el tramo finales de Las Alas, en los números 30 y 32, donde estuvo el mítico bar Moclín, se levantarán pisos de tres alturas que, eso sí, deberán mantener su característico soportal. Otro aspecto característico de esta nueva urbanización será que en los números 5 y 7 de Jovellanos –actualmente en un estado calamitoso y que también serán derruidos–, se levantarán los bloques más altos, con hasta cinco alturas. Si bien, en el número 7, el que se encuentra en la parte más baja de la calle, habrá una gran arcada, con una altura de dos plantas, que conectará la nueva plaza que albergará el interior de esta manzana con la plaza de José Martí. Esta será, además, la zona de acceso para vehículos al aparcamiento subterráneo.

Además de por esa arcada, la nueva plaza también tendrá acceso por Los Alas, frente al número 19. La idea es que este espacio diáfano cuente con una zona de observación de la muralla, que también tendrá aquí zonas al descubierto.

En este ámbito solo hay un edificio que queda excluido de este desarrollo, y es el de la antigua sede de la Fundación Metal, en el número 3 de Jovellanos, justo en su esquina con Los Alas. El Principado anunció el pasado verano una reforma en el inmueble para albergar una nueva oficina del Servicio Público de Empleo (Sepepa). La redacción de este proyecto fue adjudicado el pasado agosto a la empresa Estudio Arquilom por 44.044 euros.

«Esta actuación, como cualquier desarrollo urbanístico, es compleja. En este caso más si cabe por su ubicación en pleno casco histórico y por su impacto en la muralla de Avilés, que vamos progresivamente haciendo visible, y la supervisión de Patrimonio en todas las fases de la misma. Pero es una complejidad que merece la pena afrontar por la importancia de este desarrollo que interviene en varias cuestiones principales para la ciudad», expresa el concejal de Desarrollo Urbano y Económico.

Campa destaca que «lo más importante» de este plan es «la construcción de vivienda pública en el centro de la ciudad». «Con esto contribuimos a incrementar la oferta de vivienda en Avilés y, por su ubicación, a seguir generando vida y actividad en la Casco Histórico, evitando que puedan aparecer procesos de gentrificación o de sustitución de la vida cotidiana por la presión del crecimiento desordenado del turismo», reseña el edil, que suma a los beneficios «la mejora de un espacio degradado» y la posibilidad de «incorporar elementos a la oferta turística de la ciudad» con este plan que, si todo va bien, despegará este 2026.