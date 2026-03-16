El precio del alquiler se desborda en Avilés: sube más que en Madrid y Cataluña, advierte una conocida inmobiliaria

El precio del alquiler se desborda en Avilés. Así lo refleja un estudio hecho por el portal inmobiliario Fotocasa, que sitúa a la villa del Adelantado como el municipio de los tres grandes asturianos en el que más han subido las rentas en el último año, un 13,7%. Esta cifra, según el mismo informe, es muy superior a las de la Comunidad de Madrid o Cataluña.

Este incremento en los precios -Avilés, con ese 13,7% es donde más crecen de Asturias, seguidos de Gijón (10,9%) y Oviedo (6,8%) - deja un precio medio del metro cuadrado para los alquileres en Avilés de 10,04 euros. Esta cifra sí está por debajo de la cotización de Gijón (13,17) y de Oviedo (11,93). Cabe reseñar, además, que el precio medio del alquiler se redujo -siempre según la misma estadística- un 7% respecto al mes anterior. El repunte en la variación interanual del precio de los alquileres en Avilés tiene, además, otra peculiaridad. Esa cota del 13,7%, superior a la media autonómica, de 9,9%, la segunda más grande de España, solo por detrás de Castilla-La Mancha (11,4%).

El precio del alquiler en Avilés viene siendo un problema recurrente en el mercado inmobiliario desde hace años. Una demanda superior a la oferta, sumado a la escasez de viviendas, hacen que los precios no hayan dejado de subir en la última década. Los profesionales del sector señalan, además, que la legislación actual genera inseguridad jurídica en los propietarios, ya que "están desprotegidos ante inquiocupas", lo que hace Asturias, en el segundo puesto en el incremento interanual.

Asturias, la segunda región con mayor crecimiento

"Asturias ha pasado de ser una región con precios tradicionalmente moderados a liderar el crecimiento del alquiler en el país, solo por detrás de Castilla-La Mancha. Aunque su precio medio (11,96 €/m²) sigue siendo competitivo si lo comparamos con los 21 €/m² de Madrid o los 19 €/m² de Cataluña, el ritmo de encarecimiento del 9,9% anual supone un desafío importante para el acceso a la vivienda en el Principado. El mercado del alquiler en Asturias atraviesa una fase de fuerte presión alcista, encadenando ya 113 meses (casi diez años) de incrementos interanuales ininterrumpidos. Con una subida del 9,9% en febrero, el Principado se consolida como la segunda comunidad donde más crece el precio en toda España, situándose ya en los 11,96 €/m². Estamos ante una tendencia de largo recorrido que no muestra, de momento, signos de agotamiento a corto plazo", explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

En cuanto al ranking de Comunidades Autónomas (CC.AA.) con el precio de la vivienda más caras para alquilar una vivienda en España, las cinco con precios superiores a los 15,00 €/m² al mes son: Madrid con 21,17 €/m² al mes, Cataluña con 19,38 €/m² al mes, Baleares con 18,53 €/m² al mes, País Vasco con 17,01 €/m² al mes y Canarias con 15,18 €/m² al mes. Le siguen, Comunitat Valenciana con 14,08 €/m² al mes, Cantabria con 12,95 €/m² al mes, Andalucía con 12,03 €/m² al mes, Asturias con 11,96 €/m² al mes, Navarra con 11,69 €/m² al mes, Aragón con 10,87 €/m² al mes, Galicia con 10,31 €/m² al mes, Región de Murcia con 10,29 €/m² al mes, Castilla y León con 9,99 €/m² al mes, La Rioja con 9,93 €/m² al mes, Castilla-La Mancha con 8,49 €/m² al mes y Extremadura con 7,51 €/m² al mes.