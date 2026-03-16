El proyecto “Ellas cambian el mundo” muestra en Avilés nueve vestuarios inspirados en mujeres históricas
La sala de ámbito cultural de El Corte Inglés acogió la exposición, donde las participantes se reunieron para explicar el proceso creativo de cada vestimenta
Varias profesoras y alumnas implicadas en el proyecto "Ellas cambian el mundo: La liberación de la mujer a través de la moda" se reunieron este lunes en la sala de ámbito cultural de El Corte Inglés de Avilés para profundizar en su exposición que reúne nueve vestuarios creados por ellas mismas. El acto pone fin a la edición del ciclo "Ellas cambian el mundo" y la muestra estará abierta en horario comercial hasta el próximo 31 de marzo.
Los conjuntos, acompañados de fotografías recreadas, bocetos originales y breves reseñas que contextualizan cada creación, muestran el resultado de un proceso formativo y artístico desarrollado durante los dos últimos cursos. Las asistentes del encuentro pudieron compartir su experiencia en los talleres impartidos en la Factoría Cultural, donde se llevaron a cabo todas las etapas del proyecto.
Explicaron cómo fue el recorrido creativo de la muestra, desde la fase inicial de investigación hasta la confección de las piezas que forman parte de la exposición. Hablaron de todo el proceso, desde el estudio de figuras históricas hasta el diseño y creación inspirados en personajes como Marie Curie, Olympe de Gouges o Concepción Arenal.
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