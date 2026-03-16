El PSOE tilda de "irresponsable" al PP por rechazar una mesa local de Vivienda en Castrillón
"Llevamos tres años de inacción de este gobierno y solo han concedido una licencia en diez meses", critican los socialistas
I. G.
El PSOE de Castrillón ha tildado de “profunda irresponsabilidad” la negativa del PP a constituir una Mesa local para analizar la situación de la vivienda en el concejo. “El PP demuestra una falta total de sensibilidad ante un problema real que está expulsando población de Castrillón y que afecta cada vez a un mayor número de personas”, señaló el portavoz del PSOE, Iván López. "Su negativa sectaria para ni siquiera estudiar la aplicación la Ley de Vivienda para frenar la proliferación descontrolada de las Viviendas de Uso Turístico demuestra que al PP solo le preocupa su interés partidista"
Los socialistas cuestionaron además las palabras de la portavoz del PP tras comentar que el concejo dispone de suelo para construir 700 viviendas “cuando es el propio gobierno municipal el que mantiene paralizado el desarrollo urbanístico”. “Llevamos tres años de inacción y solo han sido capaces de conceder una licencia de obra nueva en diez meses”, remató el portavoz socialista, que criticó que el PP “se lava las manos y vuelve a señalar culpables en otras administraciones”.
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