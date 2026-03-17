Adjudicada la obra para construir la cocina central para colegios de Avilés

Avilés está más cerca de tener una cocina centralizada para los comedores escolares. El Ayuntamiento ha adjudicado el contrato para la redacción de proyecto y ejecución de obras de reforma y adecuación del antiguo colegio Fernández Carbayeda, de donde saldrá el catering de los colegios del concejo. Roberto Alonso Martínez ha sido el adjudicatario de un contrato que tendrá un coste de 140.360 euros y 17 meses de plazo de ejecución.

Según los datos que maneja el Ayuntamiento, el curso pasado en Avilés había 995 escolares que eran usuarios fijos al mes de los comedores escolares. A estos hay que sumar 409 esporádicos (avisan 72 horas antes) y otros 138 usuarios del servicio de desayunadores.

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Con esta iniciativa el Consistorio no solo pretende ofrecer un servicio de comedor, sino hacerlo con calidad y garantizando una alimentación adecuada y saludable.