Asturies por la Paz crea un grupo de trabajo en Avilés para sumar esfuerzos contra la barbarie y la violación de derechos

Asturies por la Paz celebra este miércoles, a las seis de la tarde, en el palacio de Valdecarzana, una reunión en Avilés para constituir un grupo de trabajo en Avilés y comarca.

La Plataforma Asturies por la Paz, integrada por más de 35 entidades, ha decidido tomar esta determinación tras el interés mostrado en este territorio de realizar acciones en favor de la paz, los derechos humanos y contra la barbarie.

A la reunión están invitadas todas aquellas personas que quieran sumar su granito de arena para defender la paz en todos los lugares.

Explican los promotores de la iniciativa: "Vivimos tiempos de incertidumbre, tiempos de guerra en los que los pilares fundamentales que cimentaron la sociedad moderna basados en el derecho internacional, las reglas de juego democrático y el respeto por los derechos humanos están más resquebrajados que nunca. Ante esta deriva humana y social no cabe otra opción que la organización ciudadana para denunciar la barbarie, la violación de derechos humanos y la ruptura de todos los consensos internacionales establecidos hasta ahora".

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El pasado abril, hace ya casi un año, se constituyó la Plataforma Asturies por la Paz, integrada por más de 35 entidades. Tras el interés mostrado por poder organizar acciones en la realidad local, han decidido invitar a la ciudadanía al acto público de este miércoles de la plataforma para presentar su grupo de "Avilés y comarca por la Paz". "Nuestra comarca es tierra de paz, compromiso y solidaridad. Esta plataforma social en la que queremos aglutinar a colectivos sociales, vecinales, sindicatos, partidos políticos tiene el objetivo de aglutinar a todas las personas que están de lado de los derechos humanos y contra la guerra y su barbarie"