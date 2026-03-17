El Ayuntamiento de Avilés dejó sin gastar uno de cada tres euros del presupuesto de 2025. El gobierno local dio cuenta este martes en la comisión de Hacienda del porcentaje de ejecución presupuestaria en gastos -todo el dinero que sale de las arcas municipales, hasta los sueldos- del año pasado, que cifraron en un 69,96%. El principal partido de la oposición, el PP, carga contra esas cifras y asegura que la proporción de inversión ejecutada -el dinero que se destina a nuevos proyectos, obras, por ejemplo- fue únicamente del 26%.

Según los datos aportados por el Ayuntamiento, 2025 se cerró con un 69,96% de ejecución en gastos y del 83,25% respecto a ingresos. Además, señalan que el ejercicio se cerró con un remanente consolidado -el que incluye las cuentas del Consistorio y el de sus fundaciones, la Deportiva y la de cultura- de 43,39 millones de euros, fruto de ese montante que estaba previsto gastar y que, finalmente, se quedó en la "hucha" municipal.

"Los datos de remanente, de ejecución del gasto y de ejecución de ingresos hay que leerlos en el contexto de los fondos europeos y de las inversiones plurianuales. En este tipo de proyectos, el presupuesto incorpora financiación y crédito en un ejercicio, pero la ejecución material y el reconocimiento contable del ingreso y del gasto se van produciendo a medida que avanzan las obras, los suministros o los servicios, muchas veces a lo largo de varios años. El propio informe [de Intervención] señala que, en el caso del PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), en contabilidad nacional los ingresos se acompasan al gasto finalista ejecutado y que, al cierre, deben ajustarse los fondos no ejecutados", explica la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz.

La edil defiende que estas cifras "no significan que no se haya movilizado la gestión de los contratos". "En 2025, el capítulo de inversiones pasó de una previsión inicial de 4,8 millones a 26,6 millones tras incorporar 21,7 millones por inversiones plurianuales (sobre todo provenientes de proyecto de fondos europeos que se están ejecutando en varios ejercicios), y finalmente se obligaron 7,04 millones. Es decir, de 4,8 millones inicialmente previstos se ejecutaron 7,04 gracias a los fondos europeos", señala Ruiz, que sostiene que "en ese mismo sentido debe interpretarse la ejecución de ingresos": "No estamos hablando simplemente de ingresos pendientes de cobro, sino del efecto contable de una financiación afectada que no siempre entra y se ejecuta en el mismo ritmo dentro del mismo ejercicio. En resumen, una parte muy relevante de estos indicadores tiene que ver con cómo se contabilizan los fondos europeos: pueden generar crédito y tesorería en un ejercicio, mientras su ejecución presupuestaria real se despliega en varios años. Por eso hay que analizar juntos remanente, ejecución de gasto y ejecución de ingresos".

Estos datos han sido criticados por el grupo municipal popular, que denuncia que la gestión municipal vive "un grave colapso". "El remanente de tesorería no es síntoma de riqueza, sino la prueba irrefutable de un cuello de botella administrativo que impide que el dinero llegue a las calles. Tres de cada cuatro euros destinados a mejorar nuestras infraestructuras, calles y equipamientos se han quedado en un cajón", denuncia la portavoz popular, Esther Llamazares.

"Este Gobierno ha demostrado que es eficaz en el trámite ordinario: cumple rigurosamente con el pago de las nóminas y las transferencias corrientes. Sin embargo, la maquinaria municipal se gripa por completo cuando se trata de gestionar el futuro de la ciudad", abunda Llamazares, que advierte que este "retraso generalizado" penaliza de forma directa la llegada de fondos europeos: "Se anuncian subvenciones millonarias, pero el dinero no se gasta a tiempo".

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Pago a proveedores

Fuentes municipales también señalan que el periodo medio de pago a proveedores a 31/12/2025 era de 6,79 días. La deuda viva formalizada a 31 de diciembre de 2025 es de 25.521.554,97 euros, lo que supone un nivel del 31,95 % de los ingresos corrientes computables en el ejercicio (el límite es del 75%), manteniéndose "en niveles óptimos".