Avilés modificará la isleta de aparcamiento de San Agustín con 54 plazas para turismos y tres para motos

En total son cuatro las compañías que concurren al contrato para la modificación y reurbanización de la isla de aparcamientos de la avenida de San Agustín en Avilés. De esta manera, tras la obra, se dotará a la zona de 54 plazas para turismos, dos de ellas reservadas para personas con movilidad reducida, y tres para motos. El objetivo es recuperar y mantener aquellas plazas de aparcamiento que se anulan con las obras que se están llevando a cabo por parte del Principado para crear un nuevo carril bus.

El plazo de ejecución es de cuatro meses y supone la modificación de la isleta de aparcamiento y la renovación completa de las redes de servicios urbanos. En cuanto al abastecimiento de agua, se cambiará la tubería actual de fibrocemento por una nueva conducción más resistente y moderna, así como se instalarán dos bocas de riego y un hidrante.

En el tema de saneamiento se renovarán los sumideros y sus acometidas. Se construirá una red auxiliar para recoger el agua de lluvia que tendrá un colector y varios sumideros nuevos. Asimismo, se habilitará una acera perimetral con pavimento de baldosa de terrazo y un ancho mínimo de tres metros con el objetivo de garantizar la accesibilidad del entorno. El proyecto se completará con la renovación del alumbrado público y la ejecución de las canalizaciones asociadas.

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El importe de licitación es de 274.103,90 euros, con IVA incluido, y las empresas son Alvargonzalez Contratas S.A., Arposa 60, S.L., Ingeniería de construcción y obra civil de Asturias, S.L., y Tratamientos Asfálticos, S.A.