El Ayuntamiento de Avilés abre la inscripción para el sorteo de tickets infantiles en los desfiles de El Bollo
A partir de este miércoles, los interesados en participar podrán inscribirse en la Casa de la Cultura, donde se sortearán más de cien tickets
M. O.
El Ayuntamiento de Avilés abre este miércoles las inscripciones para entrar en el sorteo de los tickets de participación infantil en los carros, el tren y el tranvía municipal en los desfiles de El Bollo de 2026. Es necesaria la previa inscripción con el objetivo de evitar las colas de espera a los interesados. En total se sortean más de un centenar de tickets para los desfiles del domingo y lunes.
La inscripción abre a partir de las 9.00 horas de este miércoles en la taquilla de la Casa de la Cultura. Los participantes rellenarán con sus datos una papeleta y la introducirán en una urna. Cada adulto podrá inscribir a un máximo de dos menores hasta el miércoles 25 de marzo a las 21.00 horas. El sorteo público se realizará el jueves 26 de marzo a las 10.00 horas en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura.
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