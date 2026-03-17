Chiringuito a precio de chollo en una playa de Asturias: a subasta por 2.558 euros anuales

El chiringuito de Arnao, uno de los más visitados de Castrillón, busca nuevo dueño. El Ayuntamiento de Castrillón ha sacado a "subasta" el bar de la playa de Arnao por un canon anual de 2.558,61 euros. Los interesados en hacerse con la gestión de este icónico establecimiento, que cuenta con terraza, aseos y zona interior, podrán presentar ofertas hasta el próximo 1 de abril.

La duración de la autorización para la explotación del bar de Arnao por parte del Ayuntamiento de Castrillón se alargará durante dos años, aunque el plazo será prorrogable hasta un máximo de cuatro años. Una de las condiciones para hacerse cargo del equipamiento hostelero es que el local esté abierto, de manera obligatoria, desde Jueves Santos hasta el 31 de octubre. Será el ganador de la subasta el que decida si desde el 1 de noviembre hasta el día anterior a Jueves Santo quiere tener las puertas de su negocio abiertas.

El horario de apertura será desde las 6 de la madrugada hasta la 1.30 horas del día siguiente, con excepción de los viernes, sábados y vísperas de festivos, que podrá estar abierto una hora más. Además, el que se haga con el concurso público tendrá que hacerse cargo de adquirir todo el mobiliario y equipamiento.

¿Y cómo se valorarán las ofertas? Los pliegos establecen que la oferta económica tendrá un peso del 60 puntos sobre 100. La propuesta de diseño un máximo de 20 -10 por el interior y 10 por el exterior-, la proyección turística (se valorarán propuestas que den a conocer los recursos turísticos del municipio) hasta 12 puntos, y la propuesta cultural un máximo de 8.

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La licitación del chiringuito de Arnao se une a la publicada hace unos días del Ewan de Salinas. En el caso del establecimiento castrillonense el canon anual asciende a los 35.714 euros y las ofertas se podrán presentar hasta el 26 de marzo.