El concurso para elegir la nueva dirección del Museo Marítimo de Luanco queda desierto

José Ramón García ya anunció hace meses que se jubilaba como director del Museo Marítimo de Asturias (MUMA) tras 35 años al frente del centro. Pero por ahora sigue en el cargo, en funciones, a la espera de que la Fundación del Museo Marítimo contrate a su relevo. Si bien, todo apunta a que esta circunstancia deberá prolongarse un tiempo, ya que el concurso convocado por los gestores del centro cultural gozoniego para cubrir este puesto ha quedado desierto, después de que ninguno de los tres aspirantes cumpliese los requisitos mínimos exigidos en los pliegos. Eso sí, los tres han presentado alegaciones a su expulsión del procedimiento que aún están pendientes de resolver, por lo que la situación podría variar.

El concurso oposición para optar al puesto como personal laboral de la fundación contó con 26 aspirantes. La mayoría, 23, no consiguieron superar la primera fase, que era la valoración de méritos, que eran los siguientes: acreditar una experiencia mínima de dos años en puestos de responsabilidad de director y gestión en el ámbito de la cultura y el patrimonio; estar en posesión de título universitario de grado o licenciatura en áreas relacionadas con la administración y dirección de empresas o similar además de valorarse estudios de marketing, gestión cultural, historia, arqueología, museología o historia del arte, entre otras; y no estar inhabilitado para empleo o cargo público, entre otros matices.

Las bases del concurso indican que esta fase solo podrían superarla diez personas, las de mayor puntuación. Sin embargo, tan solo han sido tres. Eso sí, ninguno de ellos ha podido superar los veinte puntos establecidos como mínimo para poder pasar de fase. De ahí que los tres admitidos hayan decidido presentar alegaciones. Eso sí, el puesto sigue en el aire. Cabe la posibilidad real, según fuentes consultadas por este periódico, que el concurso pueda volver a convocarse si no prospera ninguno de los reparos. El procedimiento cuenta también una tercera fase, la presentación de un proyecto estratégico y de gestión del centro, así como una entrevista de evaluación. En este apartado de las bases figura que a este punto solo podría contar con cinco aspirantes.

Por su parte, José Ramón García prevé estar al frente del centro museístico luanquín hasta finales del mes de mayo.

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El tribunal encargado de este proceso selectivo del director y gerente del Museo Marítimo de Asturias tiene de presidenta a Mariana Suárez Eijo, que es la jefa de servicio de Instituciones culturales y Protección patrimonial. Como vocales están la directora del Ecomuseo de Somiedo, María Teresa Lana Díaz; el interventor municipal de Gozón, Raúl Otero López, y la directora de la Fundación municipal de Cultura de Siero, Isabel González González. El secretario del tribunal es Carlos Lozano Marcos, técnico de Administración general del Ayuntamiento de Gozón.