El crédito estatal para un horno float en León como el que necesita Saint-Gobain en Avilés siembra inquietud en la plantilla: "Nadie despeja dudas"

La concesión a la empresa TVITEC por parte de la sociedad inmobiliaria pública Sepides de un crédito de 120 millones para construir un horno float en la localidad leonesa de Cubillos del Sil -a doscientos kilómetros del que Saint-Gobain tiene en Avilés desde 2008- está sembrando inquietud entre los trabajadores de la fábrica de La Maruca: los rumores sobre un futuro amenazado en la planta se empezaron a cocinar a la vez que las exministras de Transición Ecológica e Industria, Teresa Ribera y Reyes Maroto, firmaron un convenio con TVITEC en 2022 y ahora esos rumores, dicen, “toman cuerpo”. “TVITEC no tiene experiencia en la construcción de un horno float, pero quiere tener el principal de los dos y, sin embargo, una empresa que es experta en este tipo de construcciones no ha hecho nada por aclarar las dudas que generan”, advierten los trabajadores.

La semana pasada se materializó un acuerdo entre el Gobierno de España y la empresa TVITEC de tal modo que la compañía que preside Javier Prado Ovalle se asegurará una infraestructura como la que ansían los trabajadores de la multinacional francesa (la actual hace años que cumplió su vida útil): tiene capacidad para producir 900 toneladas de vidrio diarias. Su puesta en marcha, sin embargo, no va a ser inmediata: la construcción del nuevo horno, calculan fuentes consultadas, se podría alargar “durante más de dos años”.

Mientras tanto, sobre el futuro horno de Avilés todo son incógnitas: nadie sabe si el nuevo horno será híbrido o convencional; si se limitará a una restauración; ni siquiera de qué nivel será esa restauración. Lo único cierto es que Saint-Gobain ha presentado un proyecto a la convocatoria de los fondos PERTE, o sea, a las subvenciones europeas de planes para la recuperación y transformación económica a partir de la descarbonización.

La inquietud de los trabajadores de Avilés sobreviene con el anuncio del crédito por parte de Sepides -la empresa que también se encarga de comercializar el suelo liberado de Baterías- porque la compañía berciana, hasta la fecha, era uno de los clientes principales de la planta de La Maruca: alrededor del 20 por ciento de la producción asturiana -sobremanera, vidrio de capas- salía para El Bierzo. "O sea, que TVITEC era cliente de Saint-Gobain. ¿Va a ser competencia?", preguntan.

Otras fuentes son más optimistas: buena parte de lo que compra TVITEC en la fábrica de Avilés es vidrio de capas “porque esta es una tecnología propia de la multinacional, es decir, porque ellos no lo pueden hacer”. O sea, "van a seguir comprando".

Transformar vidrio

TVITEC es, hasta la fecha, una empresa dedicada a transformar vidrio. Según fuentes consultadas, acostumbra a comprar materia prima que llega a sus instalaciones a través de los puertos de Vigo y Gijón: vidrio base fabricado en África y en China “y a pocos euros el metro comprado”.

Pese a esto, los trabajadores consultados por LA NUEVA ESPAÑA reclaman seguridad en la planta de La Maruca. “TVITEC no tiene experiencia en la construcción de un horno float, pero quiere tener el principal de los dos y, sin embargo, una empresa que es experta en este tipo de construcciones no ha hecho nada por aclarar las dudas que generan”, apuntan desde la fábrica.

El pasado día 11, Jean-Luc Gardaz, el consejero delegado en los países mediterráneos de la multinacional Saint-Gobain, participó en un encuentro con los representantes sindicales que le preguntaron, por enésima vez, si Avilés iba a tener horno nuevo o si el que hay se iba a arreglar: “Seguramente tenemos que finalizar una decisión que, de todas formas, incluso antes de la noticia de TVITEC, es una decisión no simple de hacer; se trata de una inversión para el futuro de Glass y eso depende fundamentalmente de ciertas financiaciones”. Y añadió: “Creo que esa noticia aumenta la necesidad que tenemos de tener un plan de negocio extremadamente claro y también una disciplina financiera en términos de productividad y de costes que derivan y si tenemos esto se podrá asegurar al grupo que no hay ningún motivo, incluso con esa noticia, de no ir adelante con la reparación del horno. Y en cuanto a esa reparación, informaremos en cuanto sea el momento de hacerlo.”

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O sea que si la plantilla está inquieta, la multinacional se mantiene a la expectativa.