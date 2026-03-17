Empresas y estibadores avilesinos mantienen su desacuerdo y sigue la huelga: “No vale que en los muelles de Avilés se trabaje de manera distinta a como se hace en Gijón”

Los estibadores del Puerto de Avilés han acordado este martes en Oviedo mantener la huelga indefinida e intermitente (una hora sí, una hora no) que venían celebrando desde mediados de febrero tras constatar un nuevo desacuerdo con la patronal en la reunión del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec).

El desacuerdo constatado se debe a que ninguna de las dos partes movió un centímetro sus trincheras. La patronal mantiene una propuesta de manera innegociable: que los estibadores del Centro Portuario de Empleo (CPE) pasen subrogados –“con los mismos derechos laborales”- a cada una de las empresas que controlan, precisamente, este CPE, que es una empresa que en realidad funciona como “pool” que trabajadores: este barco necesita tantos gruistas, tantos palistas… aquí tienes el personal de la jornada. Los estibadores en huelga, sin embargo, no se muestran conformes con esta posición: “No vale que en los muelles de Avilés se trabaje de manera distinta a como se hace en Gijón”, subrayó Pravia.

La posición de los estibadores la va a defender en la Junta General el grupo de Izquierda Unida (IU). La diputada Delia Campomanes señaló que el CPE “es una pieza clave en la organización del trabajo en el puerto, ya que permite distribuir a los estibadores en función de la actividad y garantizar su ocupación efectiva”. Y también alertó de que su desaparición podría mermar “la estabilidad laboral y el funcionamiento logístico de la instalación”, tal y como defienden los propios trabajadores.

Las empresas no son de la misma opinión: consideran, de hecho, que la realidad de los muelles avilesinos funcionará mejor dejando de lado el CPE y asumiendo las tareas cada una de las cinco empresas que operan en los muelles en Avilés: Alvargonzález Ehrship, Algeposa, Consignaciones Asturianas, Marítima del Principado y Bergé Marítima. La patronal abrió un período de tiempo para que los estibadores avilesinos se incorporen a las empresas (de hecho, ayer, ampliaron el plazo). Trece de los estibadores -de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar- ya han presentado su voluntad de ser subrogados. “Los demás, no lo han hecho y no lo van a hacer”, señaló Manuel Pravia, del Sindicato de Estibadores del Principado de Asturias.

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Los estibadores avilesinos consideran fundamental que la realización de sus tareas “sea igual en cualquier muelle”. Por eso no entienden que compañías del CPE de Avilés quieran su disolución en Avilés, “pero no en Gijón”. Las empresas consideran que las realidades de cada puerto “no son idénticas”.