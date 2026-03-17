Las fiestas de San Isidro de Piedras Blancas contarán con "el espectáculo más grande de España"

Castrillón ya se prepara, poco a poco, para uno de sus grandes eventos de primavera y verano. El 15 de mayo, como ya es tradición, Piedras Blancas vibrará con las fiestas de San Isidro. Además de la Feria Comarcal del Campo, que cumplirá su trigésima edición, uno de los platos fuertes de esos días son las verbenas. Tras los éxitos de "Tattoo", "Kubo" y "Olympus", este año será la orquesta "La Misión", agrupación de origen madrileño que ha actuado en varias localidades asturianas y se define como "el espectáculo más grande de España".

La Plataforma de Contratación del Estado ha publicado la licitación del contrato para la actuación de la banda. La licitación refleja que el show de la orquesta La Misión tendrá un coste para las arcas municipales de 23.111 euros, IVA incluido. El órgano que ha tramitado esta contratación ha sido Alcaldía.

La orquesta "La Misión" es una de las agrupaciones con mayor renombre del panorama nacional. Durante los últimos años se han dejado ver por las verbenas asturianas, como en las de Argüero (Villaviciosa), Sotrondio o La Felguera, donde ha cosechado grandes éxitos. En redes sociales cuentan con una legión de seguidores, rozando los cien mil entre Facebook e Instagram.

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"La Misión" tendrá un listón puesto difícil de superar. Marián Carbajal, concejala de Festejos, calificó la anterior edición de las fiestas de San Isidro como "espectacular" y, entre los puntos que destacó está la cantidad de público que participó en las tres verbenas organizadas por el Ayuntamiento. "Lo petaron", sentenció. El año pasado las agrupaciones escogidas fueron "Tattoo", "Kubo" y "Olympus", además de que se contrataron a varios DJs para que acompañasen a las orquestas.