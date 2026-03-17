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Marisa Valle Roso impulsa en Avilés una jornada sobre memoria y feminismo

La artista estará acompañada, este jueves, en la Casa de Cultura, de Aitana Castaño, Begoña Piñero y Maricusa Argüelles

Marisa Valle Roso, en una imagen promocional de su nuevo disco. | NURIA GIL HERREO

Marisa Valle Roso, en una imagen promocional de su nuevo disco. | NURIA GIL HERREO

C. J.

Avilés

La artista asturiana Marisa Valle Roso participará este próximo 19 de marzo a las 17.30 horas en la Casa de la Cultura de Avilés en el encuentro “Asturies, muyeres y movimientos”, una jornada que combinará mesa redonda e inauguración expositiva y que conecta música, memoria histórica y activismo feminista.

El acto, promovido por el Principado de Asturias dentro de la programación dedicada al 8M, toma como punto de partida el universo creativo del último álbum de la cantante, “Cenicientes” (Esmerarte, 2025), un trabajo artístico dedicado a recuperar y reivindicar la memoria de las mujeres vinculadas a la historia minera de Asturias.

Como parte central de la jornada, Marisa Valle Roso compartirá una mesa redonda con tres voces destacadas del ámbito cultural y del movimiento feminista asturiano, en un diálogo que conectará memoria, literatura, activismo y tradición popular en la quye estarán Aitana Castaño, periodista y escritora, autora de obras como "Carboneras" y "Las Madrinas", centradas en la memoria social de las cuencas mineras; Begoña Piñero, activista y presidenta de la Tertulia Feminista Les Comadres de Xixón, colectivo impulsor del histórico Tren de la Libertad y Maricusa Argüelles, referente del feminismo de base en las cuencas mineras y promotora de la asociación Mujeres por la Igualdad de Barredos.

Valle Roso y el universo "Cenicientes"

La jornada incluirá también la inauguración de la exposición “Cenicientes”, una propuesta visual que amplía el imaginario del álbum homónimo de Marisa Valle Roso. A través de esta muestra, la artista rinde homenaje a las mujeres que, entre el carbón y la ceniza, sostuvieron redes de apoyo, lucha y solidaridad en las cuencas mineras asturianas.

El proyecto recupera la memoria de las protagonistas de la histórica huelga minera de 1962, conocida como la “Huelgona”, y transforma el zapato de tacón en símbolo de resistencia frente a la represión franquista y de la presencia activa de las mujeres en los movimientos sociales de la época.

Con "Cenicientes", Valle Roso propone un diálogo entre pasado y presente que reivindica la fuerza colectiva de las mujeres y su papel fundamental en la construcción de la memoria social asturiana.

Próximo concierto

Dentro de la presentación en directo de este nuevo proyecto, Marisa Valle Roso actuará el 27 de marzo en la sala Tribeca Live de Oviedo.

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Las entradas para el concierto ya están disponibles en su página web oficial: marisavalleroso.com

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