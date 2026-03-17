Nuevo sistema de bicis de alquiler para Avilés: eléctricas y con app móvil
El contrato incluirá la renovación de la flota con 90 vehículos totalmente eléctricos
El Ayuntamiento de Avilés quiere modernizar el sistema municipal de bicis de alquiler. En la comisión de Urbanismo celebrada este martes se dio luz verde al estudio de viabilidad económico-financiera para concesión del servicio, que entre otras novedades incorpora la gestión de la retirada a través de una app móvil y la renovación de la flota por bicicletas eléctricas.
Tal y como se especificó en la comisión, la concesión del servicio abarcará la instalación, funcionamiento, recaudación, conservación, mantenimiento, sustitución y mejora del servicio de préstamo de bicicletas públicas. El expediente plantea la implantación de un sistema moderno, digital y sostenible, que cuente con 90 bicis eléctricas nuevas, 18 estaciones de préstamos (se mantendrán las ubicaciones actuales), una app móvil y web propias, así como la gestión del mantenimiento y gestión de incidencias.
El contrato de concesión tendrá como objetivos, tal y como figura en el expediente, modernizar el sistema, resolver los problemas de vandalismo, hacerlo económicamente viable y beneficiar tanto al Ayuntamiento como a la ciudadanía.
Con la aprobación inicial del Estudio de Viabilidad por el Pleno, el documento se someterá a información pública durante un mes. Tras este trámite, si no se presentan alegaciones, quedará aprobado definitivamente y podrá iniciarse el procedimiento de licitación de la concesión, previa definición de los pliegos.
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