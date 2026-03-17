El PP de Gozón sutura su brecha interna: Estos son los dos concejales que completarán el grupo municipal

El PP de Gozón ya ha conseguido cubrir las dos vacantes que tenía en el salón de Plenos tras las dos últimas dimisiones en el seno del grupo municipal, la de Adelaida Velarde y la de María Jesús Fernández. Noelia Alonso Lozano, que fue la número 16 de la lista electoral, y el último de los reservas, Marcos Castañeda Fernández, ocuparán los dos asientos que estuvieron vacíos en el último Pleno para formar así un grupo municipal de cuatro representantes junto a Ángela Ochoa y Sergio Heres.

"Por suerte y trabajando en equipo, hemos solucionado el tema de los concejales, la marcha de las dos concejalas que tuvieron que abandonar el Ayuntamiento y que siguen formando parte de la junta local, ya han sido cubiertas", manifestaron este martes tras una reunión celebrada en la sede de los populares gozoniegos.

La junta local defiende que "aunque parece que hay gente a la que le molesta", el PP de Gozón "se ha reforzado y mucho desde la marcha" de los tres concejales ahora no adscritos (Florentino Cuétara, Patricia Suárez y Jorge Calderón). Los populares indican que han recibido nuevas solicitudes de alta en el partido y han integrado a más personas en la junta.

Pese a todo, el PP ha conseguido agotar la candidatura con la que se presentó a las elecciones locales de mayo de 2023. Es más, las dos últimas incorporaciones han traído consigo otras cuatro renuncias para formar parte de la corporación municipal, que en total del mandato suman nueve entre las filas populares, más las otras cinco dimisiones de ediles que prometieron su cargo en el salón de Plenos.

Para los populares gozoniegos, la crisis está zanjada con la incorporación de los nuevos dos ediles, que se hará efectiva, salvo sorpresa, en el próximo Pleno municipal. "El trabajo está ahí. Hemos estado hablando con las asociaciones vecinales, apoyando a los vecinos en el tema de los parques de baterías, y de esto, hemos hecho un recurso propio, hemos recurrido el anuncio de la zona tensionada y denunciamos la falta de claridad y definición en la contratación del servicio de limpieza y recogida de residuos", manifiestan los populares, que defienden que "el PP se ha reorganizado" con nuevas personas "con gran capacidad y experiencia de gestión, nuevas ideas y nuevos proyectos para Gozón".

Noticias relacionadas

La junta local del PP de Gozón indica, sin detallar más, que "el camino ya está claro y marcado": "Si hubiésemos continuado haciendo lo mismo de siempre, no podíamos esperar unos resultados distintos".