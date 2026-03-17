PP y Vox cargan contra la mesa de vivienda planteada por el PSOE en Castrillón: "Tendrían que actuar con eficacia y no con políticas completamente equivocadas"

"Lo que tendrían que hacer es actuar con eficacia y no con las políticas completamente equivocadas que han tomado a nivel regional y nacional. Se ha agravado el problema de la vivienda, pasando de ser el decimoquinto cuando llegó Sánchez al gobierno a ser el primero". El PP de Castrillón ha criticado con dureza la propuesta, por parte del PSOE local, de crear una mesa de vivienda. Nuria González-Nuevo, portavoz popular, le recriminó a Iván López, homónimo socialista, que su partido no haya creado dicha mesa en Avilés, "donde tienen el récord de subida del coste del alquiler". Vox, por su parte, cree que esta propuesta es "otro chiringuito más para colocar a los suyos".

Nuria González-Nuevo quiso desmentir la acusación del PSOE, que aseguró que en Castrillón solo se ha dado una licencia de edificación en los últimos diez meses. "En Raíces Nuevo se ha dado licencia para construir un edificio de cuarenta viviendas, en Piedras Blancas se ha dado otra para un edificio de la segunda fase del Parque de La Libertad, en Salinas se está tramitando una licencia al comienzo de La Vegona... Además, se han dado doce licencias para viviendas unifamiliares y están en tramitación otras veinticinco. Esta es la parálisis que dicen que hay en Urbanismo", señala la popular, que recuerda que "estamos reponiendo el déficit de personal de la Oficina Técnica y mejorando su dotación e informatización".

Al respecto de la mesa de vivienda propuesta por el PSOE, González-Nuevo critica que "en Avilés, donde gobiernan con Izquierda Unida y donde tienen el récord de subida del coste del alquiler en Asturias, no han constituido esta mesa". "Si tan buena creen que es para resolver el problema deberían hacerla en Avilés y en todos los concejos donde gobiernan", indica la portavoz, que cree que esta iniciativa es "postureo político". "Estas mesas solo sirven para aparentar que hacen algo. Ejerzan sus competencias a nivel estatal y regional y tomen medidas sensatas y eficaces como, por ejemplo, desburocratizar de forma drástica la normativa urbanística. Así se podría disponer de más suelo residencial para poder construir más vivienda. Y aminoren también la excesiva fiscalidad en la compra de vivienda", subraya la popular, que en materia de alquiler pide "protección jurídica a los propietarios de viviendas para que puedan poner en el mercado viviendas en alquiler y así bajar los precios".

"Un chiringuito", dicen en Vox

Vox también se ha sumado a las críticas del PP. Rafael González, portavoz del partido, cree que la propuesta es una "nueva iniciativa populista y demagógica que no busca resolver los problemas reales del concejo, sino crear un nuevo órgano asambleario sin soluciones concretas". "El PSOE registra este tipo de propuestas coincidiendo con la cercanía de los plenos municipales, recurriendo a modelos enlatados y precocinados adaptados a cada municipio", afirma González, que cree que esta iniciativa responde a "una estrategia política clara". "Es un chiringuito más que sumar a las absurdas iniciativas de la izquierda de Castrillón, que durante años ha contribuido, junto a la extrema izquierda, a bloquear el concejo", sentencia.

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Rafael González / Miki López

González apunta que "en lugar de crear nuevos órganos burocráticos, el PSOE debería exigir a su propio Gobierno en el Principado medidas eficaces para mejorar el acceso a la vivienda, como reducir la presión fiscal, simplificar la burocracia, facilitar suelo residencial y mejorar las condiciones de financiación para equilibrar la oferta y la demanda". "Es patético que la izquierda siga empeñada en aplicar políticas que protegen la ocupación ilegal, debilitan la propiedad privada e intervienen el mercado de forma alarmante, provocando precisamente la retirada de viviendas del mercado y el aumento de los precios", finaliza.