El Puerto de Avilés se posiciona en la carrera por los suelos de Baterías: "El nuestro será un proyecto tractor y creará empleo"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, ha informado este martes al Consejo de Administración sobre la intención del Puerto de Avilés de acudir a la convocatoria de manifestaciones de interés promovida por Sepides para el suelo de Baterías. Rodríguez Vega explicó: “Hemos expresado de manera clara nuestro interés por adquirir el suelo de Baterías y, lógicamente, seguiremos el procedimiento y cumpliremos los trámites necesarios dentro de la convocatoria de manifestaciones de interés por este espacio lanzada por Sepides".

Y agregó al respecto: "Es de sobra conocida nuestra necesidad de garantizar nuevos espacios para el crecimiento portuario y de nuestros clientes y para la captación de nuevas actividades industriales. El proyecto del Puerto de Avilés para el suelo de Baterías será tractor y creará empleo”.

Además, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria también ha dado luz verde al plan estratégico de la entidad para el periodo 2025 a 2030, con visión 2040, culminando así un proceso de análisis y formulación estratégica desarrollado a lo largo de los últimos meses.

El documento establece la hoja de ruta que orientará la actuación de la Autoridad Portuaria en los próximos años, definiendo prioridades estratégicas y líneas de trabajo dirigidas a reforzar el papel del puerto como motor de actividad económica y desarrollo territorial. Será presentado públicamente en una jornada que tendrá lugar el próximo mes de abril y refuerza el posicionamiento de mejora constante de la organización para afrontar los retos del contexto competitivo, avanzar en la modernización operativa y organizativa, reforzar su aportación al desarrollo socioeconómico del territorio y posicionarse como un puerto innovador, resiliente y preparado para liderar el futuro y acompañar el desarrollo industrial.

El director de la Autoridad Portuaria, Ramón Muñoz-Calero, destacó la importancia de manifestar el interés del Puerto en el período que abrió Sepides, por 20 días, y que al finalizar abril se espera que desde la sociedad estatal informen de los interesados para continuar con el proceso. "Nosotros confiamos en que realmente se vea al Puerto como la mejor apuesta para ese suelo, es de una institución de rigor, local y que conoce el entorno".

La concesión definitiva a Fertinagro, competidor de Fertiberia

La concesión administrativa a la empresa Fertinagro.Biotech, S.L. para la ocupación de una parcela para la construcción y explotación de una planta de solubilización y granulación multiproducto para la elaboración de fertilizantes tecnológicos y sostenibles, en la margen izquierda de la ría, dentro de la zona de servicio del Puerto de Avilés es otro de los acuerdos del concejo de este martes. .

La empresa solicitó en septiembre pasado la concesión para la ocupación de parcela de aproximadamente 55.279 metros cuadrados, en el denominado playón de Raíces en la margen izquierda de la ría, dentro de la zona de , con destino a la construcción y explotación de dicha planta. La concesión tiene un plazo de 35 años, prorrogable a su vencimiento y a criterio de la Autoridad Portuaria, por un plazo adicional de 5 años.

La capacidad de producción de dicha instalación será de 500.000 toneladas anuales de granulación, de las que 300.000 toneladas serían de solubilización (producto intermedio).

La producción actual anual actual de Fertiberia, su competidor en la comarca, es de unas 450.000 toneladas de fertilizantes, si bien está previsto aumentarla con nuevas inversiones. En el caso de Fertinagro Biotech, su proyecto para el Puerto de Avilés, implica un desembolso de 63 millones de euros, contemplando en él tanto las obras e instalaciones como la implantación de los equipos productivos y auxiliares. Y los empleos directos asociados son 60, según las estimaciones de la empresa.

Los objetivos del plan estratégico

El plan estratégico del Puerto para la próxima década se estructuran en torno a 3 líneas estratégicas, que son:

Crecimiento sostenible, que se centra en impulsar el desarrollo económico del puerto mediante una gestión responsable, sostenible y competitiva, asegurando que se traduzca en valor para clientes y territorio. Desarrollo y cohesión territorial, busca fortalecer la relación del puerto con su entorno urbano y regional, promoviendo sinergias que generen empleo, innovación y conectividad estratégica. Competitividad organizativa, se enfoca en modernizar la organización, optimizar procesos y desarrollar capacidades internas para ofrecer servicios más eficientes y seguros.

Esa formulación, explican desde el Puerto, refuerza su doble condición, logística-portuaria e industrial, y sitúa las infraestructuras y la competitividad de los servicios como pilares de actuación.

El documento proyecta asimismo una ambición "clara y alcanzable", agregan, que es la posicionar al Puerto de Avilés como un referente en el ámbito de la fachada norte de España, destacando su carácter urbano e innovador. "Integra elementos que ponen de relevancia la cultura de la organización, basada en la cooperación y el compromiso con su entorno y su comunidad portuaria", añaden sobre el que está considerado como puerto industrial, urbano e innovador, que es "referente en el norte de España, motor de transformación y desarrollo territorial, y está reconocido por su gestión basada en la cooperación y el compromiso".

Desafíos estratégicos

Como resultado del proceso de elaboración de su nuevo plan estratégico, el Puerto de Avilés afronta como desafíos estratégicos para los próximos años, la optimización y ampliación de la superficie portuaria, la mejora de accesos y conectividad, la suficiencia y mantenimiento de las infraestructuras, la diversificación de los tráficos y acción comercia, la resiliencia ante crisis y adaptación a la transición energética, la ciberseguridad, digitalización e innovación y el despliegue efectivo del plan.

El Plan Estratégico 2030-2040 ha sido elaborado por la consultora Aporta Consultores Estratégicos S.L., bajo la coordinación de la jefa de Dominio Público de la Autoridad Portuaria, Estela Álvarez Campelo que este martes fue la encargada de presentar su contenido a los miembros del consejo de Administración. En el proceso de elaboración del plan, que arrancó a finales de abril de 2025, han participado grupos de interés vinculados directa o indirectamente con la actividad portuaria, incorporando diferentes perspectivas. Así, durante la fase de diagnóstico se realizaron 38 entrevistas, tanto con personal de la Autoridad Portuaria como con representantes de empresas, instituciones y otros colectivos vinculados a la actividad del puerto.

El proceso de reflexión estratégica se completó con la celebración de 6 talleres especializados, orientados tanto al análisis estratégico como al contraste de propuestas con la comunidad portuaria y el equipo de la Autoridad Portuaria.

El plan estratégico 2030-2040 inicia ahora su fase de despliegue, que permitirá trasladar sus líneas de actuación a la planificación operativa de la entidad y establecer mecanismos de seguimiento para garantizar su correcto desarrollo.

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La Autoridad Portuaria tiene prevista, asimismo, la presentación pública del Plan Estratégico en las próximas semanas.