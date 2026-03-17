Vecinos de la avenida de Los Telares denuncian que llevan dos meses sin agua caliente tras un cambio de tubería
La empresa adjudicataria del servicio de aguas es la que debe dar soluciones a los residentes, que sufren cortes y baja presión desde hace meses, solicitan los residentes
I. G.
Los vecinos de la avenida de Los Telares urgen soluciones. Los pisos altos de esta transitada calle "llevan sin agua caliente dos meses". Los residentes en los bloques de viviendas "del sexto para arriba" sufren, indican las mismas fuentes, las consecuencias de un cambio de tubería ejecutado "que no llega a soportar la presión suficiente".
"No hay derecho a lo que estamos sufriendo", relatan los afectados, que reclaman soluciones a la empresa adjudicataria del servicio de aguas. Según denuncian los vecinos, está comprobado que ese cambio de tubería no era el adecuado ya que el "servicio no da servicio". Los residentes en estos bloques de pisos critican además que, en los últimos meses, la avenida en la que viven ha contabilizado hasta 57 fugas de agua.
El grupo municipal del PP de Avilés alertó de esta situación hace un mes para garantizar el suministro de agua en el barrio de Jardín de Cantos. En aquella ocasión, los populares criticaron los "continuos cortes de agua" y una presión insuficiente en las viviendas, "lo que impide desarrollar con normalidad actividades básicas".
Los vecinos denuncian que la falta de presión es constante y que, en muchos casos, no pueden utilizar electrodomésticos ni disponer de agua caliente con normalidad.
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