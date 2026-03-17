La venta de entradas sueltas para el ciclo primavera se abre este miércoles

La venta de entradas sueltas para el ciclo Escena Avilés del segundo trimestre de 2026 comienza este miércoles, 18 de marzo, a partir de las 11.00 horas: los precios van de 12 a 28 euros.

Los espectadores podrán adquirir localidades tanto en las taquillas de la Casa de Cultura y el Centro Niemeyer, como a través de las páginas web del teatro Palacio Valdés y del propio centro cultural.

La programación de teatral para abril, mayo y junio reúne seis montajes con nombres de peso de la escena nacional como Sergio Peris-Mencheta, Ana Torrent, Ernesto Alterio, Juan Echanove o Joaquín Climent. El cartel incluye textos de autores fundamentales de la escena contemporánea como Harold Pinter, Nick Payne o Rainer Werner Fassbinder: clasicismo, drama psicológico y reflexión política.

Entre las propuestas más destacadas figura el estreno absoluto de “Cucaracha” en el auditorio del Centro Niemeyer, dirigido por Julián Fuentes Reta. También llegará la obra “Constelaciones”, de Nick Payne, en versión y dirección de Sergio Peris-Mencheta, que regresa a Avilés tras haber pasado por el Off Niemeyer en 2015.

Noticias relacionadas

La programación se completa con los ciclos Off Niemeyer, Hecho en Asturias y Música en escena, que incluirán teatro contemporáneo, producción regional y propuestas musicales como “Romance sonámbulo” de la compañía Antonio Najarro y conciertos de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.