Versos jóvenes de amor y desamor que se estrenan en Luanco

David Nieto Granda es poeta. Estudia Segundo de Bachillerato en la rama de Ciencias Sociales en el IES Cristo del Socorro de Luanco y es un apasionado de las rimas y los versos. Los mima y los cultiva en su casa, escribir le ayuda a canalizar sus emociones. “Si estoy feliz o triste me gusta mucho encerrarme en mi habitación o en el salón de casa y escribir aunque si estoy por la calle y se me ocurre alguna idea, la apunto en el móvil o en un papel”, señala el luanquín de 17 años que presenta este miércoles su primer poemario, que lleva por título “Promissa” (Editorial Rubric). La presentación será en la Casa de Cultura de Luanco a las 19.15 horas y correrá a cargo del también poeta Juan Carlos Galán.

Nieto Granda comenzó a escribir hace dos años, con 15, y poco a poco comenzó a hilar pensamientos y sensaciones con forma de versos. “Lo que más me atrae de la poesía es la poesía en sí misma, me gusta la rima, el verso y pensar que todo puede ser escrito en verso, me gusta mucho la verdad”, señala el joven luanquín. Con el tiempo comenzó a darse cuenta de que tenía un buen puñado de poemas escritos y en septiembre del pasado año, empezó a contactar con editoriales. Ya había seleccionado 44 poemas, que son los que figuran en “Promissa”, que en latín significa “Promesa”. Todos los poemas incluidos en el libro fueron escritos en 2025, aclara el autor.

Eligió una palabra en latín para el título porque le gustó esa materia cuando la estudió en el instituto. “El poemario tiene como tema central el amor y el desamor dividido en cuatro categorías”, explica el autor de “Promissa”. Esas categorías son: amor, desamor y ruptura, fe y espiritualidad y la última, vida, aprendizaje e introspección. “Además, hay un prólogo, que escribí yo también”, detalla Nieto Granda, ilusionado con la presentación de su primer poemario que lo hará en la villa donde reside y estudia este joven que tiene por delante este año la Selectividad.

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David Nieto Granda aún no tiene claro si a partir del próximo septiembre cursará un grado universitario vinculado con Economía o se decantará por Magisterio, lo que sí tiene entre sus planes más inmediatos es un viaje a Madrid, ya que el próximo 26 de abril participará en una firma de libros en la feria del libro de Alcobendas. Lo hará con “Prossima”, su poemario recién salido del horno, que es el primero de tantos.