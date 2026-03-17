Vox preguntará en el Pleno municipal sobre la instalación de unj parque de baterías en Avilés

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Avilés llevará al próximo Pleno varias iniciativas centradas en el desarrollo económico, los servicios municipales y la mejora de distintos barrios de la ciudad.

La portavoz del grupo, Arancha Martínez Riola, defenderá una moción contra la implantación de una tasa turística en Avilés, al considerar que esta medida podría afectar a la actividad económica y al sector turístico local.

Además, la formación presentará una interpelación sobre el futuro del parque industrial de Baterías, con el objetivo de que el gobierno municipal aclare el estado del proyecto y los pasos previstos para su desarrollo. Martínez Riola también preguntará por las gestiones necesarias para impulsar la declaración de la Semana Santa de Avilés como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Por su parte, la concejal Leticia Marinero trasladará al Pleno las quejas vecinales por la falta de mantenimiento en la parroquia de Bustiello. También formulará un ruego sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Fundación Deportiva Municipal, a petición de representantes sindicales, y otro sobre los problemas de tráfico generados por las obras del carril bus hacia el Hospital Universitario San Agustín.

La edil Mari Cruz Coto Toledano propondrá habilitar en el cementerio municipal de La Carriona un espacio dedicado a la memoria de la muerte perinatal, además de plantear la modernización del sistema de empadronamiento municipal para mejorar la atención a los ciudadanos.

Noticias relacionadas

Finalmente, VOX pedirá la reparación de la valla de seguridad deteriorada en el entorno del Puente Azud, que consideran un riesgo para los viandantes.