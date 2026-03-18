Adolfo Santos, coach: "La mente está diseñada para ver lo peor, nos bloqueamos y procrastinamos, hay que encontrar el equilibrio entre acción y reflexión"

Adolfo Santos Folch (Avilés, 1981) escribió el que es su primer libro tras pasar muchos años con miedo y muy preocupado por todo. Fue campeón nacional y regional de ajedrez en su adolescencia, un deporte que ha marcado mucho su vida personal. Por esa razón, "Voluntad Atómica. Convierte el esfuerzo en tu mejor jugada", que saldrá a la luz el próximo 25 de marzo de la mano de Plataforma Editorial, trata temas cotidianos del día a día teniendo el ajedrez como hilo conductor.

-¿Qué le llevó a escribir "Voluntad atómica?

-Siempre he tenido dos rasgos muy marcados, que eran un entusiasmo enorme y mucha sinceridad, pero el origen del libro está en un momento muy duro de mi vida. Todo empezó en 2018, cuando estaba físicamente destrozado, tenía muchos kilos de más y bebía demasiado. No porque bebiera cantidades enormes, sino porque sentía que necesitaba beber, y ese era el problema. También era una persona muy quejosa, poco agradecida y empecé a escribir como terapia. La escritura fue una forma de ordenar lo que me pasaba.

-¿Cómo fue el proceso de cambio?

-El libro se ha ido construyendo durante siete u ocho años. Hubo cuatro cosas que me ayudaron especialmente, escribir, leer, volver a hacer deporte y rodearme de gente que realmente quisiera mi bien. Con el tiempo fui cambiando hábitos.

-¿Qué encontrará el lector en la lectura?

-El libro es, básicamente, una forma muy clara de ver la vida. Mi manera de entenderla y también la de la gente que me rodea. No soy el único personaje. Aparecen varios perfiles inspirados en el mundo del ajedrez, como Kasparov, Karpov o incluso Beth Harmon, el personaje de la serie "Gambito de dama". Pero en realidad representan tipos de personas que todos conocemos, reflejan actitudes humanas, ya que habla de la vida real, de la calle.

Portada del libro "Voluntad atómica. Convierte el esfuerzo en tu mejor jugada". / ­

-¿Es un libro de autoayuda?

-A mí me gusta más llamarlo "mutua ayuda", que hoy en día la palabra autoayuda está muy criticada y muchas veces con razón, porque hay mucho ego. Pero este libro no está escrito para decirle a nadie cómo tiene que vivir. A mí me ayudó escribirlo y espero que a otras personas les ayude leerlo.

-También habla de pasar de la reflexión a la acción, ¿verdad?

-Sí, porque la mente está diseñada para ver lo peor, nos bloqueamos y procrastinamos. Este libro ayuda a pararte, reflexionar y luego actuar. Aprendes a equilibrar acción y reflexión, ya que demasiada acción sin pausa lleva al agotamiento, demasiada reflexión sin acción te deja estancado.

-¿Y cómo se encuentra ese equilibrio?

-Gracias a los demás. No necesitas grandes títulos ni posiciones, la ayuda puede venir de cualquier persona. La mutua ayuda es fundamental y, si no fuera por los demás, muchas veces no podrías avanzar solo.

-¿A quién puede ayudar este libro?

-A cualquiera. Hay personajes y situaciones que reflejan problemas comunes de familiares, jefes, compañeros... es decir, la vida diaria. Si algo resuena contigo, puedes aplicarlo. Es un libro de perdedores más que de ganadores, porque enseña a saber perder, a aprender de los errores y a crecer de manera realista.

-¿Qué papel juega la autoestima y la fe en uno mismo?

-Es clave, la autoestima se trabaja con mentalidad y acción. Hablándote bien, actuando y recibiendo "feedback" de personas que te quieren ayudar. Es algo bidireccional, porque cuando actúas, refuerzas tu mente y cuando trabajas tu mente, actúas mejor. También aprendes a olvidarte de ti mismo y a centrarte en cómo ayudar a otros.

-¿Cuál considera que es su mayor logro con "Voluntad atómica"?

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-Haber llegado a quererme y creer que puedo compartirlo. No me creo más que nadie, ni menos. Es importante entender que tu valor no depende del puesto que ocupes o del trabajo que hagas: incluso una camarera o una peluquera puede ser alguien que te enseñe mucho. Todos somos dignos.