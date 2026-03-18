Aguas de Avilés aprueba la renovación de las tuberías en la avenida de Lugo para garantizar el suministro de agua

El consejo de administración de Aguas de Avilés ha aprobado este miércoles el proyecto para la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en la avenida de Lugo y la calle Goleta, cuya tubería de fibrocemento superó su vida útil. El objetivo es, con un presupuesto estimado de 450.000 euros sin IVA, garantizar el suministro de agua seguro, continuo y con presión adecuada para todos los residentes de la zona.

En febrero se instaló un manómetro en la avenida de Los Telares con el propósito de revisar la presión de la red pública y confirmar si hubiera un problema de presión que afectaba al suministro de agua a los vecinos de la zona. Finalmente, "las mediciones mostraron que es adecuada y suficiente", según indican desde el Ayuntamiento, en torno a 6 kilogramos por centímetro cuadrado, apropiada incluso para edificios de 15 plantas. Advierten que "cualquier problema detectado en viviendas concretas debería revisarse en las redes internas y en las válvulas reductoras de presión de cada comunidad".

Asimismo, aseguran haber medido el punto de entrega en las torres de Cristalería, obteniendo valores de 4 y 4,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Según especifican, los edificios "no se encuentran en el rango de actuación de las obras recién aprobadas", debido a que "tienen una acometida directa desde una tubería de 400 milímetros de la avenida de los Telares, por lo que no hacen uso de la tubería provisional que será sustituida".

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El motivo de la renovación de la red de abastecimiento de agua en la avenida de Lugo es que, entre los números 1 y 25, ha tenido diversas averías. Para garantizar la continuidad del servicio, en diciembre se instaló un by-pass provisional mientras se planificaba la renovación completa de la red.