La Audiencia Provincial de Asturias emite un informe desfavorable sobre el indulto de Natalio Grueso, exdirector del Niemeyer

Desfavorable. Esa es la valoración que hace la Audiencia Provincial sobre el indulto pedido por Natalio Grueso. Los magistrados argumentan que "no concurren motivos de equidad, justicia o conveniencia que hagan aconsejable la concesión del mismo, ni se ha producido actuación del penado, ni ingreso voluntario en Centro Penitenciario, que le hagan acreedor del beneficio solicitado, lo que se comunica a los efectos oportunos", para emitir esta opinión, que no es vinculante. Será el Ministerio de Justicia quien se pronuncie definitivamente sobre el indulto del exdirector del Niemeyer, actualmente cumpliendo los ocho años de prisión a los que fue condenado en la madrileña cárcel de Aranjuez.

El informe, firmado por los magistrados Javier Domínguez Begega, Ana María Álvarez Rodríguez, Francisco Javier Rodríguez Santocildes y María del Pilar de Lara Cifuentes, reconoce que Natalio Grueso abonó en su totalidad la responsabilidad civil, intereses y multa a las que fue condenado; también que la acusación particular no se opuso al indulto, que sí fue rechazado por la Fiscalía.

El texto también señala tres hitos claves del proceso, que han pesado en la decisión: que el 14 de septiembre de 2018 la Justicia tuvo que dictar un auto de prisión provisional para Grueso, "ante la imposibilidad de citarle para el acto del juicio"; y que el 9 de agosto de 2023 se tuvo que dictar una requisitoria de busca, detención e ingreso en prisión para la ejecución de la pena de cárcel, que se mantuvo hasta que el pasado 4 de diciembre fue arrestado en Portugal.

La defensa de Natalio Grueso, ejercida por el letrado Francisco Miranda, del despacho Vox Legis, destaca que el informe de la Audiencia Provincial no es vinculante, y que habrá que esperar a la decisión final, en manos del Ministerio. "Lo que no tiene sentido es que Natalio Grueso esté cumpliendo una pena de cárcel ahora mismo por unos hechos que tuvieron lugar hace 20 años. Más aún cuando es una persona que ni antes había delinquido ni lo hizo después; y que tenía su vida perfectamente formada. Las penas de prisión no están para eso", señala el abogado.

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Natalio Grueso, exdirector del Niemeyer, fue condenado en 2020 a cinco años de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil y oficial, y a tres años más por un delito continuado societario. En abril 2023 la sentencia se hizo firme y en julio de ese mismo año, tras rechazar el indulto que había pedido la defensa, la Audiencia Provincial decretó su inmediato ingreso en prisión. Desde entonces y hasta el día de la detención, el pasado 4 de diciembre en Portugal, nada más se había sabido de Natalio Grueso, que ahora se encuentra en la prisión de Aranjuez.