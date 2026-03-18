Avanza pide la convocatoria de elecciones sindicales en el Ayuntamiento de Avilés: "El bloqueo actual es inasumible"

El sindicato Avanza ha enviado una carta a todos los sindicatos con representación en el comité de empresa y la junta de personal del Ayuntamiento de Avilés pidiendo la convocatoria de elecciones. "Las razones, de suficiente peso, son tres: el bloqueo existente en cuestiones que atañen a las relaciones laborales es palmario e inasumible; el bloqueo de los órganos de representación colectiva es absoluto; y el 5 de abril se cumplen cuatro años de las últimas elecciones sindicales", argumentan.

"La mayoría que en 2022 fue conformada por todas sus siglas, en la que se ha dejado fuera a nuestro sindicato fuera de toda responsabilidad en los órganos de representación colectiva, junta de personal y comité de empresa, no ha servido absolutamente para nada. Al menos debería servir para que con esa misma mayoría se convoque un nuevo proceso electoral para poner fin este bloqueo existente y para que todas las compañeras y compañeros se puedan pronunciar. Porque toca y porque ya no queda otra alternativa", defienden desde Avanza.

En las últimas elecciones sindicales, en 2022, Avanza fue el sindicato mayoritario en el comité de empresa, con cuatro representantes. Usipa obtuvo tres y UGT y CSI uno cada uno. Pese a ello, tanto la presidencia del comité de empresa como la secretaría son ostentados por Usipa, que también tiene un delegado de Prevención, como UGT.

En la Junta de personal, con trece representantes, las elecciones sindicales de 2022 dejaron un reparto de representantes muy dividido: cuatro para Avanza, UGT y Sipla, y dos para Usipa. La presidencia de la Junta fue finalmente para Sipla y la secretaría para UGT. Ambos se repartieron los dos delegados de prevención.

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"En numerosas ocasiones y desde hace muchos meses, hemos expresado la necesidad de adoptar medidas de presión frente al gobierno municipal. También hemos expresado públicamente nuestro apoyo a las decisiones que esa mayoría de sindicatos pudieran adoptar, en el ejercicio de sus responsabilidades. Pero seguimos igual, a pesar de que existen motivos más que suficientes para la protesta", inciden desde Avanza.