Avilés acogerá el 18 de noviembre la próxima edición de los Premios AJE
El Ayuntamiento ha sentado las bases de una colaboración permanente entre el Ayuntamiento y AJE en asuntos de interés común
El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, se reunió este miércoles con Fran del Cid, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), y con el Comité Ejecutivo de la entidad antes de su reunión mensual. En este encuentro se ha confirmado que Avilés acogerá la próxima celebración de los Premios AJE, que se entregarán el 18 de noviembre y en los que la entidad reconocerá a la empresa más internacional, a la más sostenible, a la más innovadora, a la más tecnológica y a la empresa con mejor trayectoria.
Además, se han sentado las bases de una colaboración permanente entre el Ayuntamiento y AJE en asuntos de interés común, detectando necesidades de las empresas a través de un contacto permanente e intensificando la ayuda al emprendimiento.
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