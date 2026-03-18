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Avilés celebra el Día Mundial de la Poesía con un maratón de recitales liderado por José Taboada, Carmen Nuevo y Diego Álvarez

El aeropuerto de Asturias y el Corte Inglés acogerán las lecturas organizadas por Asturias capital mundial de la poesía, que también repartirá poemas por el hospital universitario San Agustín el día antes

Celebración del Día Mundial de la Poesía en el aeropuerto de Asturias en una imagen de archivo.

Celebración del Día Mundial de la Poesía en el aeropuerto de Asturias en una imagen de archivo. / Miki López

M. O.

José Taboada, Carmen Nuevo y Diego Álvarez son los nombres que protagonizarán el maratón de poemas organizado en Avilés con motivo del Día Mundial de la Poesía y organizado por Asturias capital mundial de la poesía. Será el viernes 20 de marzo y sus escenarios principales serán el aeropuerto de Asturias y el Corte Inglés.

A las 12.00 horas, el cantaor asturiano José Taboada formará parte del recital poético musical del aeropuerto de Asturias, en la zona de salidas. Por la tarde, a las 18.00 horas, el Corte Inglés de Avilés, en la zona de la librería, también se presentará un recital poético con la presencia del joven violonchelista avilesino Diego Álvarez, de 17 años. Participarán un grupo de poetas encabezado por la escritora, también avilesina, Carmen Nuevo (Verso Fuster).

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Asimismo, el jueves 19 se hará un reparto de poemas en los principales hospitales asturianos. A las 9.00 horas se hará en el hospital universitario San Agustín.

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