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Avilés intentará repetir uno de los grandes éxitos del pasado verano: "Cuando vimos la plaza abarrotada, cerramos su contratación para este año"

La Carroza del Teatro Real volverá a Avilés el 29 de agosto con un recital gratuito de ópera y zarzuela, después del éxito cosechado el verano pasado en la plaza de España

En imágenes: Así fue el espectáculo del Teatro Real en Avilés

En imágenes: Así fue el espectáculo del Teatro Real en Avilés / Mario Canteli / LNE

A. F. V.

Avilés tratará de reeditar uno de los grandes éxitos del pasado verano. La carroza del Teatro Real, que el año pasado congregó a miles de espectadores, regresará al Parche el próximo 29 de agosto con un nuevo recital de ópera y zarzuela. "Ya cerramos su contratación al día siguiente de su debut en Avilés el verano pasado, después de ver la plaza de España abarrotada de gente de diferentes puntos de Asturias disfrutando del espectáculo", destacó este miércoles la concejala de Festejos, Yolanda Alonso.

El recital, gratuito, tendrá una duración de algo más de 75 minutos, en los que la ópera y la zarzuela serán los grandes protagonistas, con un repertorio variado y conocido que hará las delicias de todos los públicos. Estará interpretado por un cuarteto de cantantes salidos del programa "Crescendo", de la Fundación Amigos del Teatro Real. La carroza ha sido renovada íntegramente con un mayor espacio escénico que ha duplicado su capacidad, con casi 14 metros de largo por 8 metros de profundidad, cuenta con dos camerinos interiores y uno exterior para los artistas y ha incorporado un nuevo sistema de cierre y aislamiento. Además, y como el año pasado, se instalará un millar de sillas.

La Carroza del Teatro Real

El Teatro Real, dentro de su vocación como ópera nacional de referencia en España y en el marco de su proyecto "Cerca de ti", creó "La Carroza del Real", su escenario itinerante para llevar una oferta artística que incluye conciertos instrumentales, recitales de ópera y zarzuela, o espectáculos infantiles, por toda la geografía española.

La Carroza del Teatro Real se inspiró en La Barraca fundada por Federico García Lorca durante la Segunda República. Su idea principal era la de acercar a los rincones más olvidados de España, tanto económica como culturalmente hablando, las obras del teatro clásico del Siglo de Oro español. Así, se representaban obras de Cervantes, Lope, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, etc. La Barraca fue una iniciativa que durante muchos años después se siguió llevando a cabo en distintas localidades del territorio español, y aún hoy sigue siendo recordada y rememorada por las acciones de acercamiento de la cultura.

La Carroza del Teatro Real se ha convertido en uno de los principales proyectos de difusión de la lírica y ha logrado consolidarse como un gran agente de descentralización de la ópera a todo el territorio español. Desde su puesta en marcha en 2022, la Carroza del Real ha conseguido un notable alcance territorial, consolidándose como uno de los principales proyectos de difusión de la lírica a nivel nacional.

Hasta la fecha, ha recorrido cerca de 100.000 kilómetros, cubriendo 29 provincias españolas: Asturias, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Valencia, León, Ceuta, Ciudad Real, Melilla, Córdoba, Cuenca, Huelva, Islas Baleares, Jaén, La Rioja, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza. Esta cobertura territorial no solo demuestra la envergadura logística y organizativa del proyecto, sino que constituye una prueba clara de su vocación inclusiva.

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Este año pasará por 40 localidades, iniciando su gira nacional el próximo sábado 21 de marzo en Alcalá de Henares (Madrid).

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