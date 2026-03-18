Beret, Noan y La La Love You; estrellas del nuevo festival que acogerá este verano Asturias
El evento, que se celebrará en San Juan de la Arena, cuenta con reunir a quince mil personas
San Juan de la Arena acogerá, los próximos 24, 25 y 26 de julio, la primera edición de “L’Arena Music Experience”, un nuevo festival que nace con el objetivo de "convertirse en una referencia musical en el norte de España". El evento, promovido por “Zonalon Experience”, reunirá durante tres días a artistas nacionales de primer nivel junto a propuestas emergentes en un entorno único como es la desembocadura del Nalón.
La organización del festival ya ha confirmado la presencia de varios nombres. El evento contará con la actuación de artistas como Beret, La La Love You, Despistaos, Depol, Paula Mattheus, Bely Basarte, Noan; configurando una programación pensada para un público amplio, con especial foco en el pop, indie y música actual.
Experiencia completa
Más allá de los conciertos, “L’Arena Music Experience” se plantea como una experiencia completa que combina música, turismo, gastronomía y actividades complementarias, con el objetivo de generar impacto económico y turístico en el concejo de Soto del Barco y su entorno. La organización prevé reunir a más de quince mil asistentes durante el fin de semana, consolidando así una propuesta que apuesta por el territorio, la sostenibilidad y la conexión entre público y artistas.
Los precios
Los precios para asistir a los conciertos oscilan entre los treinta y cinco euros por el primer día de conciertos hasta los ochenta y seis por sus tres jornadas.
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