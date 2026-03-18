Castrillón vuelve a teñir una de sus principales sendas de azul: "Vamos a realizar obras para seguir mejorándola"

Castrillón vuelve a teñir su concejo de azul. En la playa de La Llada, ubicada en Santa María del Mar, ya luce la bandera de Sendero Azul que ha revalidado, por sexto año consecutivo, la Senda Costa Norte, una de las más transitadas del concejo. Es la séptima vez que la ruta obtiene este galardón. "Para nosotros es una distinción muy importante, es un certificado de calidad", destaca Marián Carbajal, concejala de Turismo. Además, la edil anunció que el concejo acogerá en el mes de junio el acto de entrega de las banderas azules asturianas, donde Castrillón espera renovar todas las que tienen en su poder.

"Este tipo de reconocimientos garantizan que la Senda Costa Norte cumple todos los requisitos que nos piden", señala la edil popular, que reconoce que, por el momento, en los planes del Ayuntamiento no está contar con más rutas que opten a este galardón. "Lo que queremos es cuidar mucho esta senda, donde tenemos previsto seguir haciendo mejoras. El año pasado hicimos obras en un tramo y este año, si todo va bien, intervendremos en otros que consideramos que está deteriorado", indica Carbajal.

Kilómetros

La Senda Costa Norte, que va desde San Juan de Nieva hasta el playón de Bayas (conocida popularmente como el Sablón), supone un recorrido de unos 18 kilómetros "de increíbles vistas a playas, acantilados y Monumentos Naturales, como la Isla de la Deva, la mayor isla de toda la costa asturiana o las dunas de El Espartal, el sistema de dunas más extenso de Asturias", según consta en la web de Turismo de Castrillón.

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Desde 2020

Su recorrido combina tramos en pista y tramos hormigonados o asfaltados, estando acondicionada para hacerla tanto a pie como en bicicleta. Su dificultad, según el mismo enlace, está clasificada como media, teniendo una pendiente máxima del 38,2% y tardando en realizar su recorrido completo a pie en unas 6 horas. La senda recibió en el año 2020 por primera vez el distintivo de Senderos Azules.