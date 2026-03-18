El club de lectura "Una habitación propia" de Avilés celebra el Día de la Poesía con Natalia Litvinova

El viernes día 20 a las 18.00 horas tendrá lugar en el Palacio de Valdecarzana la celebración del Día de la Poesía, organizado por el Club de Lectura "Una habitación propia", en un encuentro en el que se hablará de la vida y obra de la escritora Natalia Litvinova. Se proyectará una pequeña entrevista realizada en Buenos Aires y se leerán, por parte de los asistentes, algunos de sus poemas. El acto será presentado por la filóloga Mar Martín.

Natalia Litvinova (Bielorrusia, 1986) es poeta, traductora y directora de la editorial argentina Llantén. Desde 1996 vive en Buenos Aires donde imparte talleres de poesía. Ha publicado varios poemarios, entre ellos: Esteparia, su primer libro publicado en España en 2013, Todo ajeno (2013), Siguiente vitalidad (2016), Cesto de trenzas (2018), La nostalgia es un sello ardiente (2020) y Soñka, manos de oro (2022).

Su obra

Para Natalia Litvinova la poesía es abrir grietas en un muro plano. Abarcarlo, rodearlo con diferentes sensibilidades. Su obra ha sido publicada en Alemania, Francia, España, Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Estados Unidos. En 2024 recibe el Premio Lumen de novela por Luciérnaga. De él dirá la escritora Clara Obligado: “Es un libro que, como todos los buenos libros, plantea una serie de contradicciones que me gustaría enumerar. Es luminoso, pero habla de tiempos oscuros. Es sencillo para mostrar la complejidad del mundo que nos toca vivir. Es tierno en su dureza. Apegado a la realidad, pero mítico a la vez. Habla de la pérdida de un país y de la recuperación de otro. De lo que significa crecer y también envejecer. Es fácil de leer, pero se queda dentro de nosotros, repicando. Es una novela, pero en ella laten también la poesía y el cuento. Es un descubrimiento, una sorpresa, pero es también una apuesta segura”.

Presentadora

La presentadora del acto Mar Martín es licenciada en Filología Española y Especialista en Filología Asturiana por la Universidad de Oviedo. Ha trabajado en la RPA como guionista en el programa Nomes d’Asturies. Ha publicado dos poemarios: Engranaje (2017) y Atalaya (2019) con la editorial Torremozas y el álbum ilustrado La llegada (2012) con la editorial Pintar-Pintar. Formó parte de una de las residencias en Laboral Centro de Arte con el trabajo Cuatrogüeyos. En la actualidad coordina el club de lectura “Leemos, naturalmente” en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón e imparte cursos para adultos, dando visibilidad a las mujeres que han sido silenciadas en el mundo de las artes y las letras.