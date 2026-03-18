La colección Pérez Simón regresa a Avilés con "La memoria de lo cotidiano", un recorrido por el costumbrismo español

La Casa de Cultura acogerá desde mañana, jueves, hasta el 7 de septiembre la exposición "La memoria de lo cotidiano. Obras de la Colección Pérez Simón", que permite una visión del costumbrismo y las tradiciones populares desde el arte contemporáneo español. Una muestra que permite el acceso totalmente gratuito del público avilesino y visitantes a disfrutar de las creaciones de grandes artistas gracias a una nueva colaboración entre el empresario astur-mexicano y el Ayuntamiento de Avilés.

La inauguración de la exposición está prevista mañana al mediodía con la presencia de la comisaria de la muestra, la periodista y doctora en Historia del Arte y Estudios del Mundo Antiguo, Alicia Vallina; la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; y la concejala de Cultura, Yolanda Alonso.

Costumbrismo

Según explica Alicia Vallina en la tarjeta introductoria de la muestra "esta exposición, articulada a partir de veintiún obras de la colección Pérez Simón, busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX". Son 16 cuadros y 5 esculturas de un total de 15 artistas diferentes, entre los que se pueden destacar a Evaristo Valle, Nicanor Piñole o a Nicolás Martínez Ortiz de Zárate. Las tradiciones, costumbres y tipos sociales de las distintas regiones de España fueron un género singular que se transformó, a comienzos del pasado siglo, en una corriente artística con la intención de actuar como vehículo de identidad cultural y cohesión social frente a los cambios que la industrialización había traído a la sociedad.

Mientras Europa avanzaba hacia la modernidad, muchos pintores se volcaron en retratar su entorno más inmediato: aldeanos, marineros, campesinos, escenas de mercado y domésticas, romerías, etc. "Todos estos motivos cotidianos, tratados con una mirada sensible y realista, buscaron preservar una cultura en peligro de desaparición bajo los efectos del progreso", concluye la comisaria, para quien 'La memoria de lo cotidiano' "no representa una mera nostalgia del pasado, sino una forma de resistencia cultural y de autodefinición regional donde las escenas mezclan la ternura y la dureza, la memoria y el cambio, para mostrar una imagen compleja de la tradición en los albores de la modernidad industrial".

De nuevo en Avilés

Con "La memoria de lo cotidiano. Obras de la colección Pérez Simón" se renueva un año más la colaboración entre la colección del empresario y mecenas Juan Antonio Pérez Simón y el Ayuntamiento de Avilés. El empresario astur-mexicano estuvo en la ciudad el pasado agosto en el marco de su última exposición, "Artistas Asturianos en la colección de Pérez Simón", en una visita a la muestra junto a la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, en la que el mecenas y coleccionista ya anunció que habría nuevos proyectos expositivos.

"Artistas Asturianos en la colección de Pérez Simón" se celebró entre el 10 de abril y el 28 de septiembre pasados y logró un gran éxito de visitantes con cerca de 25.000 personas que pasaron por la sala de la Casa de Cultura.

Horarios

La colección de Pérez Simón viene siendo habitual en la oferta cultural de la ciudad de los últimos años con importantes exposiciones de grandes artistas. En 2023 se expusieron obras del pintor español y universal Sorolla y en 2024 se celebró "Mujeres Artistas en la Colección Pérez Simón" con la presencia de una veintena de creadoras. El empresario astur mexicano también aportó algunas obras de su colección para la exposición de Úrculo 'El enigma del viajero' que se celebró en 2023 en el Niemeyer. "La memoria de lo cotidiano. Obras de la Colección Pérez Simón" puede visitarse del 19 de marzo al 7 de septiembre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.