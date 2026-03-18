Un colegio de Avilés en "La cresta de la ola": alumnos del Palacio Valdés y la surfista ciega Carmen López comparten película y jornada

El colegio Palacio Valdés está en "La cresta de la ola". No es una frase hecha, sino una realidad. El centro avilesino forma parte de los escenarios de rodaje del filme documental "La cresta de la ola" basado en la vida de la surfista ciega asturiana Carmen López, que ha sido campeona del mundo en parasurf. Por su implicación en el proyecto cinematográfico dirigido por Ana López, el centro ha recibido una placa que ha entusiasmado a equipo docente y alumnado. Pero no solo estaban ilusionados por eso, también porque este martes recibieron una importante visita, la de Carmen López acompañada de su inseparable perra guía "Selva", la directora de la película y la encargada del vestuario, Maite Capín.

Una veintena de niños del centro forma parte del elenco del filme y todos lo pudieron comprobar en pantalla grande en el salón de actos. Ana López sacó su portátil y proyectó alguna que otra escena del premontaje, que dejó a los chavales boquiabiertos. "Es muy emocionante, algo distinto", señala Martina García, que disfrutó de cada uno de los planos en los que salía ella junto a sus compañeros en su cole.

El rodaje fue en junio pasado, nada más finalizar el curso. Y allí estaba Mara Quero, que hacía de "estudiante", su compañero Pablo Lavaniegas recuerda la experiencia del rodaje como "bastante buena" y que participó en tres escenas, alguna en el patio. A Luca Moschini le encantó la comida del cátering del rodaje y a Martina García le tocó hacer un papel de algo que detesta, el acoso escolar. "Fue una experiencia para repetir", comenta Naya Rodríguez, sobre una película en la que la directora del Palacio Valdés, Isabel Suárez, y la secretaria, Laura Esteban, hacen el papel de docentes. Eso lo dicen antes de llenar de aplausos el salón de actos ante la llegada de Carmen López, Ana López y Maite Capín, entre otros miembros del equipo y descubrir la placa.

La directora del centro, Isabel Suárez, hizo de maestra de ceremonias. Carmen López destacó la figura de Lucas García, su entrenador. "Ve por mí", destaca la joven surfista, que contó al alumnado que siempre le gustó practicar deporte desde pequeña y que un buen día probó el surf, le gustó y así hasta ser campeona del mundo y más allá. Contó eso porque el pequeño Mateo Chao, de segundo curso, le preguntó cómo logró ser surfista.

Ana López se dirigió a los pequeños para hablar del respeto, de la solidaridad y de que "no hay que dar codazos a nadie" y que en la vida "se aprenden cosas todos los días". Y puso un ejemplo, su vivencia al conocer la historia de Carmen López y su lucha constante. "Es importante siempre ayudarnos unos a otros. Por eso es importante trabajar en equipo, esta película es un ejemplo de ese trabajo en equipo, porque todas las partes son importantes", relató la directora de "La cresta de la ola" a los pequeños. Habló de compañerismo, de solidaridad, de ilusión...

La concejala de Turismo de Avilés, Raquel Ruiz, defendió que el Ayuntamiento, que ayudó a la financiación del filme lo hizo no solo por la promoción de la ciudad, "sino también por los valores que transmite, que son los que defiende Avilés: solidaridad, tender puentes, accesibilidad...". El edil de Educación, Juan Carlos Guerrero, incidió en esos valores que relata la película para dar paso a Maite Capín, que agradeció a los chavales su buena disposición en el rodaje: "Nos lo pusisteis muy fácil, fue una maravilla: Viva vosotros". Carmen López aprovechó para dar las gracias y contar que se lo pasó muy bien durante el rodaje de "un proyecto en el que se percibe la ilusión".

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Ana López se guardaba un as en la manga. Pero antes de desvelarlo, explicó al alumnado algunos detalles del mundo del cine como el sonido de postproducción y las horas y horas de rodaje que conlleva un filme. Sacó su portátil, Carmen López se sentó junto a los alumnos y todos disfrutaron de unos minutos de metraje. "¿Vamos a salir en los créditos?", pregunta Suhaila Díaz, ilusionada. La respuesta fue afirmativa y la alegría, entre el alumnado, desbordante. "La cresta de la ola", una película sobre la vida de superación de la surfista ciega Carmen López, próximamente en cines.