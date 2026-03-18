Un convenio pionero en Asturias busca detectar y atender la soledad en personas mayores de Avilés que viven solas

El Ayuntamiento de Avilés y el área sanitaria avilesina han firmado este miércoles un convenio de colaboración pionero en Asturias que tiene doble objetivo: detectar y atender situaciones de soledad no deseada entre personas mayores de 75 años que viven solas en la ciudad. El funcionamiento será sencillo: los profesionales de Primaria, fundamentalmente, detectarán posibles situaciones de soledad no deseada y el Ayuntamiento ofrecerá estas personas programas "a la carta" de entre toda la cartera de recursos existentes para paliar esa soledad.

El acuerdo, que estará vigente hasta finales de diciembre de 2027, podría beneficiar a 742 personas mayores que residen solas y que no han utilizado recursos ni prestaciones municipales en los dos últimos años. "Nos importa tener una ciudad saludable", valoró la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, que firmó el convenio con el gerente del área, Miguel Rodríguez, en el que fue su último acto público antes de su próximo traslado al HUCA, en Oviedo.

Rodríguez ensalzó el trabajo del Ayuntamiento en este campo: "La soledad no deseada también es un problema sanitario, pero la solución no la podemos dar solos", dijo. Monteserín enumeró por su parte los recursos disponibles para las personas mayores y califó el gasto en estas políticas "como inversión".

Para conseguir este reto, ambas instituciones compartirán información procedente del padrón municipal y del os registros sanitarios, con el fin de evaluar posibles situaicones de soledad o fragilidad. Este intercambio de información se efectuará siempre conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos, mediante canales seguros y cifrados de acuerdo al Esquema Nacional de Seguridady a las políticas internas de seguridad de ambas instituciones. Para ello se pondrá en marcha una herramienta informática que permitira a los profesionales de Primaria integrarla en su actividad habitual y tener registro de consultas programadas, visitas a domicilio, segumiento de patologías crónicas...

Estrategia asturiana

Esta iniciativa se enmarca en la Estrategia Asturiana frente a la soledad no deseada y busca reforzar la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, así como mejorar la detección precoz y la atención a las personas mayores en situación de vulnerabilidad.

Mapa de calor

Como parte del trabajo previo, se ha eleborado en Avilés un "mapa de calor", esto es: un mapa que identifica las zonas del municipio con mayor concentración de población mayor de 75 años. Este análisis permitirá orientar mejor las políticas públicas y priorizar intervenciones en los entornos con mayor riesgo.