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Las flautas de Avilés suenan en Oviedo

El Conservatorio "Julián Orbón" participará en un encuentro este viernes , que reunirá a alumnos y profesores de varios centros asturianos para fomentar la práctica de la travesera

Alumnos del conservatorio en una imagen de archivo.

Alumnos del conservatorio en una imagen de archivo. / Luisma Murias

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

El Conservatorio municipal profesional "Julián Orbón de Avilés" participará el próximo viernes 20 de marzo en el II Encuentro de Flautas de Asturias, que se celebrará a partir de las 16.00 horas en el auditorio del Conservatorio Profesional de Música “Anselmo González del Valle” de Oviedo.

La iniciativa reunirá a alumnado y profesorado de distintos conservatorios y centros educativos musicales del Principado, en una jornada dedicada a la convivencia, el aprendizaje y la práctica conjunta en torno a la flauta travesera. La actividad está abierta también a todas las personas interesadas en este instrumento, que podrán asistir previa inscripción en el correo auladeflauta@consmupa.com.

El programa del encuentro incluye actividades lúdicas, ensayos conjuntos y conciertos, además de una sesión especial con la joven flautista Alejandra Cortijo, antigua alumna del Conservatorio de Oviedo. Cortijo ha sido galardonada con el primer premio en el Dutch International Flute Competition, uno de los concursos de estudiantes más prestigiosos de Europa, y actualmente forma parte de la Euskadiko Gazte Orkestra (EGO).

La jornada concluirá con un concierto final a las 19.30 horas, de acceso libre hasta completar aforo, en el que participarán alumnado y profesorado de los nueve centros musicales asistentes. Durante este recital conjunto se interpretará la pieza “Aires de España”.

En el concierto de ensembles, el Conservatorio Julián Orbón actuará junto al Conservatorio Profesional de Música de Occidente de Asturias, interpretando obras de Gerónimo Giménez, Isaac Albéniz y Francisco Alonso, dentro de un programa que incluye también composiciones de Bizet, Marquina, Álvarez Alonso o Brotons, entre otros.

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El encuentro pretende fomentar el intercambio musical entre centros, el trabajo colectivo y el enriquecimiento artístico del alumnado, consolidándose como una cita de referencia para los jóvenes flautistas de Asturias.

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