Miguel Rodríguez cambia la gerencia sanitaria de Avilés por la de Oviedo y se lleva a Rut Palacio

“Nuestro gerente del área sanitaria se nos va y este es el último acto oficial o institucional en el que participa aquí (en Avilés). Así que nuestros mejores deseos para tu nueva responsabilidad y mi agradecimiento por este tiempo en el que hemos trabajado juntos”. Con una despedida y un agradecimiento hacia el que ha sido durante los dos últimos años y medio gerente del área sanitaria avilesina, Miguel Rodríguez, comenzaba este miércoles la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, la presentación de un programa pionero en Asturias para paliar la soledad no deseada. No era ningún secreto, pero cogió por sorpresa al propio Rodríguez, que fuera de micrófono precisó: “Se hará público la semana que viene”, en referencia a su traslado como gerente del área sanitaria de Oviedo.

Ese anuncio se producirá cuando el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publique los nombres de los gerentes y directores que dirigirán el despliegue de la reordenación del mapa sanitario asturiano, que ha supuesto la fusión de las ocho áreas existentes desde 1984 en solo tres grandes circunscripciones con cabeceras en Oviedo, Gijón y Avilés.

“Como ya he dicho en distintas ocasiones, estoy a disposición del Sespa desde que llegué a Asturias y estaré donde pueda ser más útil. Si consideran que es en el área II, que con la nueva nomenclatura es la de Oviedo, allí estaré”, afirmó Rodríguez, que hizo un balance positivo de sus dos años y medio al frente de la gerencia de Avilés.

“La de Avilés es un área con mucho potencial tanto en Atención Primaria como en el hospital. Hemos hecho muchas cosas y tengo que resaltar la buena colaboración con los nueve ayuntamientos, que nos ha permitido desarrollar muchos proyectos”, añadió.

Con Rut Palacio

Rodríguez no se marchará solo. De su equipo en Avilés se llevará previsiblemente a Rut Palacio González, actual directora de Atención Sanitaria y Salud Pública del área, que pasaría a ocupar el mismo puesto que dejó recientemente Álvaro González Franco, quien ha regresado a su cargo como director del área de Medicina Interna del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

La doctora Palacio es licenciada en Medicina por la Universidad de Oviedo (2001) y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. A lo largo de su trayectoria ha trabajado como médica de familia, con distintos nombramientos, en todos los centros de salud del área sanitaria avilesina. En marzo de 2024 fue nombrada directora de Atención Sanitaria y Salud Pública.

Para el área sanitaria de Avilés, con la nueva distribución, será necesario designar ahora un nuevo responsable que configure su propio equipo. Por el momento, no está claro quién asumirá la gerencia, aunque fuentes consultadas consideran probable que el elegido —o elegida— pueda proceder del equipo que ha acompañado a Rodríguez desde finales de 2023. En este caso hay varios nombres en la olla: Liliana Meana Sánchez, directora del Hospital Universitario San Agustín; o Asunción Artime García, directora Económica y de Profesionales.

Calendario de la reorganización

Las convocatorias para 26 puestos de gerentes y directores publicadas en el BOPA los días 12 y 13 de febrero establecían un plazo de 20 días hábiles para presentar solicitudes, periodo que concluyó la pasada semana. Según informó entonces LA NUEVA ESPAÑA, todas las plazas cuentan con al menos un candidato. Una vez reunida la comisión de valoración, la previsión es que la próxima semana se adopten las resoluciones definitivas para su publicación en el BOPA.

De esta forma, se cumpliría el compromiso del Gobierno asturiano de que antes del 31 de marzo estén nombrados los responsables que pilotarán el despliegue de la nueva estructura sanitaria, que reorganiza el sistema en tres grandes áreas territoriales.