El Principado apoya a los estibadores avilesinos, en huelga indefinida: "No se puede mirar hacia otro lado"

El Principado da su apoyo a los estibadores avilesinos. La Junta aprobó este miércoles la proposición no de ley presentada Convocatoria por Asturias-IU para rechazar el cierre del Centro Portuario de Empleo (CPE) -el pool a través del que son contratados los trabajadores por las consignatarias- y pedir a la Autoridad Portuaria que medie, tal y como reclaman los trabajadores, en huelga indefinida de paros intermitentes. La propuesta de la coalición ha recabado los apoyos del PSOE y de la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, mientras que PP, Vox y Foro la han rechazado.

La proposición insta al Gobierno del Principado a dirigirse a Puertos del Estado y a la Autoridad Portuaria de Avilés para que "intervengan para solucionar el conflicto surgido evitando su cierre y garantizando el empleo". En la defensa de la iniciativa, la diputada de IU Delia Campomanes destacó que las administraciones públicas "no pueden mirar hacia otro lado" y ser "meras espectadoras", dado que el puerto avilesino es una infraestructura de titularidad pública. El PSOE respaldó la propuesta al avalar "cualquier mediación que favorezca diálogo y el acercamiento de posturas" tras sostener, no obstante, que no se puede "pedir que se resuelva el problema a quien no tiene competencias", en palabras de la diputada Ana Isabel Puerto.

Tomé también mostró su apoyo al asegurar que los centros portuarios organizan el trabajo de las plantillas de "forma equilibrada" y su desaparición conllevaría "inestabilidad laboral y desigualdad en las cargas de trabajo". Por su parte, el diputado del PP -que votó en contra- Rafael Alonso ha manifestado que su partido "no va a intervenir" en este asunto, puesto que se debe "respetar la libertad de empresa", tras indicar que este conflicto laboral "no conlleva pérdida de empleo" y garantiza su "continuidad".

Noticias relacionadas

El parlamentario de Vox Javier Jové recalcó que las empresas tienen "plena libertad para integrarse o salirse si lo consideran oportuno" de este tipo de centros, cuyos trabajadores son "unos privilegiados laborales", palabras que motivaron el enfado de los estibadores que siguieron el debate desde la tribuna. Para el representante de Foro Asturias, Adrián Pumares, la proposición "huye del rigor y del análisis" y "no busca solucionar el conflicto, sino el titular".